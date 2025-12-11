劉珈汶英國再受滋擾 遭匿名信誣蔑從事性工作 許智峯太太同受攻擊｜Yahoo

劉珈汶在英國再受匿名信滋擾，她被人用 AI 生成深偽裸露照片，稱她從事性工作。（劉珈汶 facebook）

【Yahoo 新聞報道】被香港警方國安處懸紅通緝的劉珈汶，在英國再受匿名信滋擾，內容包含 AI 生成的深偽裸露照片，更指她從事性工作。這些匿名信由澳門寄出，多名前鄰居收到信件。同被通緝、現身處澳洲的許智峯，他的太太亦成為攻擊對象。有人製作虛假海報，誣蔑許太從事性工作並列出收費，海報被寄往多處包括許智峯的上司亦收到。

劉感震驚：遭威嚇針對

劉珈汶對事件感到震驚，她向《衛報》表示，她作為一個女性被這樣威嚇和針對，代表跨國鎮壓行動已升級。

《衛報》報道，劉珈汶於英國 Maidenhead 的舊址，至少 6 名鄰居收到匿名信。信件內容含有 5 張 AI 深偽的裸露照片，將劉的容貌移花接木至其他女性身體，當中更有一張照片呈現虛假的性行為畫面，內文並列出聲稱的身材尺寸，並加上「歡迎來客」等字句。

電郵從香港發送

在澳洲，許智峯太太亦被惡意攻擊，有人製作海報稱她從事性工作。許智峯轉述太太稱對事件感到「無言」，今次是她首次經歷這樣的騷擾。

海報載有許智峯夫婦的舊照，標題形容她為「香港寂寞的家庭主婦」，下面羅列性服務收費，並附上位於阿德萊德的地址，但該地址與許智峯並無任何關連。有關海報被電郵至許的上司，亦被寄到上述地址多個地方。許智峯在當地已報警，經追查 IP 地址發現有關電郵從香港發送。

許智峯的太太遭誣蔑為性工作者，有人製作海報並寄到多處。（許智峯 facebook）

