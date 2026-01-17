劉穎鏇麥美恩飛馬來西亞 為黎諾懿監製節目做嘉賓

【on.cc東網專訊】藝人劉穎鏇（Tiffany）及麥美恩近日齊齊飛住馬來西亞，為黎諾懿監製的節目《我的快樂時代》擔任嘉賓。該節目以懷舊為主題，眾人拍攝時齊齊展開懷舊之旅，日前記者會上他們便自爆童年難忘事。加拿大溫哥華長大的麥美恩自封「麻煩精」，且主動「揭瘡疤」騷自己右手肘上的疤痕，且透露：「中學畢業前因為無聊孭起咗個朋友，結果行冇幾步路就跌咗喺瀝青路面上受傷，手腕嚴重擦傷，最終需要入院縫針，當時護士喺病歷表上寫「fooling around（無聊貪玩）﹗」

至於Tiffany則坦言覺得童年時候的自己比現在大膽很多：「以前覺得玩滑板好型，結果喺斜坡衝落嚟失重心，連續翻滾幾圈，導致輕微腦震盪，自此以後做事變得格外小心嘞。」黎諾懿則形容過往的自己百厭非常：「試過將手插入電掣度，睇吓有乜感覺，又試過喺一、二樓跳落嚟，當然有街坊話俾我阿媽知，差唔多日日都捱打，我啲奀皮嘢多到可以寫自傳。同依家我個仔比，話佢曳真係唔夠我十分一﹗」

諾懿又慨嘆如今科技發達，雖然拉近人與人之間距離，同時亦變相令彼此間關係疏遠，故希望觀眾透過節目回到最溫馨及親切的童年時光。而首次涉足吉隆坡的Tiffany則對所有事物感到新鮮，而今次劇組「福利」很好，除日日「食好嘢」外，他們更有機會到訪夜市見識，可謂寓工作於娛樂。

