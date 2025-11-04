劉若英重返銀幕即爭金馬影后 瞓足全場演孕婦

【on.cc東網專訊】台灣女星劉若英出道逾30年，身兼歌手、演員及導演等多重身份，有着許多膾炙人口歌曲及影視作品，而時隔13年終於重返銀幕的她，不僅主演電影《我們意外的勇氣》獲得好評，還因此入圍今年金馬獎最佳女主角。

戲中劉若英與薛仕凌飾演姐弟戀伴侶，儘管兩人處於相似產業，但包含年齡、職場資歷、個人經驗等都有極大差距，尤其對於結婚生子的議題，各自內心產生不同的害怕與期待，強調男性與女性都需要面對「意外」的「勇氣」。而相隔13年再度出演的她，坦承已有多年沒有在台灣演出電影，這次久違擔任女主角，還一直「躺著演戲」，她自認沒有演得很好，反而將光環交給「丈夫」薛仕凌，更笑說對方的表現「令人髮指」。劉若英也補充道，因為自己同樣身為母親，對於再次成為孕婦，她盡量將演技交給對戲的人和角色當下的感受，內斂情感自然流露，與薛仕凌的感情戲更是令人屏息。薛仕凌則專業表示，放下緊張情緒，跟隨劉若英的節奏將角色慢慢帶入，雖然兩人是第一次合作演戲，彼此卻配合地恰到好處，不論是充滿掙扎的情緒、理念分歧時的衝突，抑或是最終看見新生兒的感動，舉手投足讓人看了深有共鳴。

