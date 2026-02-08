黎智英案 2 月 9 日早上 10 時判刑
劉錫明被封「毒瘤明」由小生插落谷底 一度暴肥終於回春
【on.cc東網專訊】劉錫明曾是90年代無綫當紅小生，跟林文龍、陳嘉輝和張衞健合稱「太陽之子」。1990年時，他獲邀簽約華納唱片成為歌手，更獲當時經理人推舉為接班人。可惜在事業高峰期，劉錫明因與周慧敏合作劇集《烏金血劍》傳出緋聞，引起女方男友不滿，遭對方封為「毒瘤明」及惡意抹黑，演藝生涯因而急走下坡。劉錫明後來轉戰台灣發展，繼而在台灣組織家庭，婚後育有一名女兒。同時，劉錫明也不斷進修，早年考獲工商管理碩士，近年又進階潮流經營社交平台和專研紫微斗數，果然活動老學到老。
近日，有網民在社交平台分享影片，表示在一間日本料理偶遇劉錫明。早年曾被指一度暴肥的劉錫明，片中明顯回春，他身穿一件灰色西裝外套配搭頸巾，散發文質彬彬的儒雅氣質。雖然已經61歲，面上難免有些許歲月痕迹，但劉錫明氣色極佳，皮膚緊緻且面帶光澤，一頭烏黑頭髮更是令人羨慕。
消失香港幕前多年的劉錫明，早前亮相節目《直播靈接觸》，透露自己學習術數，鑽研紫微斗數及子平八字已有20多年。他透露當年離開華星唱片公司後，1989年在機緣之下認識一位雙目失明的伍師傅，對方在深水埗幫人睇八字：「當時師傅講我成條命，說89年係我嘅關鍵年，上半年會好差，還特別叫我多啲陪伴爸爸。」沒料不到一個月，劉父突然心臟病發離世。劉錫明從此後對八字感興趣，便拜伍師傅為師，如今更有「劉半仙」美譽。
劉錫明也重提當年離開香港娛樂圈，並非如外界傳聞般被TVB封殺，而是命運：「我並唔係被封殺，唔可以喺香港係運，嗰年係94年，甲戌年甲戌月，我自己係甲辰年，係冲大運，一辰冲三戌，所以一冲，就沖去台灣。」他透露當時TVB有意與自己續約，但適逢吳麗珠介紹台劇演出機會，他便順應運勢轉戰台灣發展，台劇《深閨夢裏情》換角由他接手做男主角。
劉錫明如今與太太及女兒一家三口美滿幸福，女兒劉安晴轉眼間亦22歲，並隨父親腳步踏入演藝圈，劉錫明對此表現開明，但坦言不會擔任女兒經紀人。劉安晴則笑說：「家人不能一起工作啦！」劉錫明指出，女兒在外面學了很多，且因為親人身份有時候反而在教育上會有距離，劉安晴透露自己的偶像是韓國女神IU，一直以來都以IU為學習榜樣。
張繼聰演唱會2026丨2.9優先購票 即睇搶飛攻略、票價、座位表
張繼聰入行超過二十年始終堅持「歌手」的初心，宣布於4月於麥花臣舉行《WHAT’S NEXT LIVE 2026》演唱會，演繹多首不同時期的代表作及心水作品。演唱會門票將於2月9日起優先訂購以及於2月11日起公開發售。