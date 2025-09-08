劉錫賢離婚被前妻分一半身家 口袋得返40蚊靠妹妹接濟被罵「冇用」

身為演藝學院戲劇系首屆畢業生嘅劉錫賢，因為出道以來一直效力亞視而被封為「亞視忠臣」。即使「亞視永恆」，但亞視停運之後劉錫賢都要另謀出路，近年主力北上發展。不過北上唔一定等於吸金，劉錫賢早前受訪提到人生遭受連串打擊，更一度要靠3個妹妹支持生活。

劉錫賢

劉錫賢喺抖音接受訪問時，主持人本來想問「你由『茄喱啡』……」就俾劉錫賢截住，劉更直言寫稿嗰個「資料完全錯誤」，因為佢畢業於演藝學院，出道就唔駛做『茄喱啡』，甚至亞姐都係由佢訓練。正因為咁，劉錫賢直言一入行就被捧到好高，當時個人開始囂，甚至目空一切，結果因為講錯說話被雪藏。

劉錫賢

訪問中劉錫賢承認當日因為為爸爸沖喜而結婚，但對於傳聞話「離婚被分身家得返40蚊」一事就作澄清，佢話前妻分完佢一半身家之後就遇上疫情，足足2年冇工作零收入，要靠老本過活，而唔係因為離婚搞成咁。劉錫賢更指「過程裡面你要考慮做定唔做，我所講係做人」。

劉錫賢

財務有困難，劉錫賢自言自己最唔好係唔會開口問人借﹐但好在佢有3位任職高層嘅妹妹可以求助。劉錫賢話妹妹們當然係「一邊鬧一邊借，一邊鬧一邊照顧我，就話『你真係冇用啦』」，不過佢好感謝妹妹幫佢度過難關。劉錫賢認為人生遇到考驗的話最緊要咬實牙關過咗佢，前面就有光明大路。

