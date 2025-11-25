WhatsApp Image 2024-07-26 at 6.50.33 PM_0_0.jpg

案底累累的網紅「劉馬車」，早前涉衝入尖沙咀一火鍋店襲擊另一網紅葉子健，並指因葉在網上抹黑他。今日(25日)於九龍城裁判法院承認襲擊葉，他求情時稱要揭露「真相」，指葉曾任他的補習老師並曾侵犯他，故他案發時忍不住鬧葉「禽獸」和打他。他早前亦承認曾在天水圍Starbucks摸一女子大腿兩秒，兩案合共判入獄4個月。

被告劉駿軒(29歲)，報稱自媒體工作者。他承認一項傷人罪，指他在7月4日，在尖沙咀金馬倫道23號至25號金馬倫廣場2樓A鋪「今晚打邊爐」內，非法及惡意傷害葉子健。他早前在屯門法院承認一項普通襲擊罪，指他於9月3日在天水圍頌富廣場第一期星巴克咖啡襲擊女子X 。控方透露，劉有9項案底，其中5項涉及暴力。

望出獄後散發正能量

劉自行求情指，對衝動行事感到後悔內疚，願意承擔法律責任，傷人罪並求情指望法庭從輕發落，讓他可以照顧年邁父親及他所愛的人，出獄後能散發正能量，讓生命影響生命。他又指葉長期攻擊他和其家人，並指控葉在2018年任他補習老師期間侵犯他，當日忍不住鬧葉「禽獸」，一時衝動打人。裁判官指認罪是最大求情理由，就傷人罪判囚4個月，襲擊罪判囚2周，刑期全數同期執行。

指控葉曾侵犯他

傷人罪案情指，劉與葉相識，當晚葉在餐廳遭拳打腳踢約5秒，劉其後被食肆職員制服，並在警方到場前逃走。葉事後送院治理，同日出院，他報稱其價值149元的上衣被扯爛，其電話屏幕及保護套亦有裂痕，損失4,500元。劉翌日到警署自首，錄影會面表示當日去食飯碰見葉，對於葉在網上抹黑他一事，不滿對方的回應態度傲慢。

坐近扮問路非禮

另外，劉涉於天水圍一間Starbucks咖啡店非禮一名女子，她當時身穿T恤和短褲等候補習學生，劉突然坐近扮問路，然後以左手摸事主的右大腿兩秒。X感震驚大叫，劉即逃離至輕鐵頌富站，被追上後劉欲把200元給事主，但事主報警，劉在警誡下認一時衝動。

廣告 廣告

案件編號：KCCC 1843/2025、TMCC 900049/2025

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/劉馬車涉火鍋店襲擊網紅葉子健及starbucks非禮女子-判囚4個月/622013?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral