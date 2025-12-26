劉麥嘉軒料積金易平台明年首季全面上台 5年內省500億行政費（羅泳思報道）

【Now新聞台】積金局推出積金易平台，將全港「打工仔女」的強積金計劃整合，該局主席劉麥嘉軒接受本台訪問稱，預計積金易明年首季完成上台，並在5年內節省500億元，較原先估計的進度快，節省金額也較高。

積金局去年6月起陸續將12個強積金受託人旗下的強積金計劃加入積金易，主席劉麥嘉軒在本台節目《大鳴大放》稱，用戶的數碼使用率較預期快，預計相關上台工作在明年3、4月完成，並會進一步減低行政成本。

積金局主席劉麥嘉軒：「我們亦都很有信心在下個財政年度之後，積金易平台的收費可以繼續下調，我們最新的評估不需要10年，我們減一半的時間，在5年內就可以減到20至25點子這個水平，我們省的錢的幅度可以達到500億元，至今用電子方式(在積金易平台)給予指示是三分之二，較我們預測高，對積金易平台的減費方面起了很大作用。」

劉麥嘉軒稱，下一步會配合政府落實強積金「全自由行」。

麥嘉軒：「『全自由行』首階段已於立法會通過了法例，我們下年首階段方面會落實，在2026年實施，配合支持政府第二階段立法的程序，現在就已經是『半自由行』，即是(僱員)現在可自由選擇他們自己強制性供款的投資在哪個計劃，『打工仔女』沒有對沖後，就算僱主那一截的供款，我們都會開始讓他們選擇計劃。」

至於早前有詐騙集團疑用高仿偽造身份證冒認市民經電子方式開積金易帳戶，劉麥嘉軒表示非常重視市民個人私隱和資料安全，有多重措施確保平台保護計劃成員資料。

