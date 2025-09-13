劉麥嘉軒稱積金局檢討「懶人基金」預設投資策略(湯偉圓報道)

【Now新聞台】積金局主席劉麥嘉軒在本台節目《大鳴大放》稱，積金易平台啟用至今，處理了逾120萬宗行政指示，預計行政費可降至65%。她又說，正檢討俗稱「懶人基金」的預設投資策略。

積金易平台啟用逾一年，已有逾60萬人註冊，處理了逾120萬宗行政指示。

積金局主席劉麥嘉軒預計行政費最多可減至65%，即是一元行政費，將來只需交三毫半。她又說，用戶可於積金易平台隨時調整投資比重，但她提醒打工仔強積金是長遠投資，不能以短炒心態看待。

劉麥嘉軒：「強積金是超過40年的長遠投資，所以投資的態度不可以用一個短炒的態度處理，千萬不要捕捉市況，因為你40年的投資一定是有波幅、波動的，千萬不要高買低賣，變相是得不償失，所以我們會繼續宣傳這個信息，停一停、想一想才確認。」

積金局正在檢討俗稱「懶人基金」的預設投資策略，檢視範疇包括減費上限、股票及債券比例以及是否繼續由50歲起調整股債投資比例。

劉麥嘉軒：「現在每個人都長命很多，有很多在職人士到了65歲，其實他都不想拿出一筆錢。(是可以的嗎？)當然可以，歡迎之至，便留著繼續滾存增值，或者不是一筆過拿，是分期拿的，所以我們也都會考慮，其實在『隨齡降險』的功能實際的操作是否也需要做一些調整。」

她表示會平衡各方意見，目標明年完成檢討。

