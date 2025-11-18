劍橋詞典2025年度代表字：擬社交互動

（法新社倫敦18日電） 英國劍橋詞典今天揭曉2025年度代表字為parasocial（擬社交互動），這個詞用來表達觀眾、粉絲對偶像或名人單方面的親密情感，用自身想像與情感填補現實與幻想間的空白。

詞典編纂者認為，這一年來，人們對於與名人、網紅和人工智慧（AI）聊天機器人建立「擬社會人際互動」的單向情感關係產生了濃厚的興趣。

Parasocial指的是人們與虛構角色、名流或公眾人物建立起一種單向且持久的情感聯繫和互動。

這個詞可追溯到1956年，兩名芝加哥大學（University of Chicago）社會學家注意到觀眾開始與電視名人建立單向情感關係，並把他們視為親密朋友或家人。

隨著AI日益深入日常生活，slop一字也多了新的定義，用以表達網路上那些大量湧出、用AI生成的低品質內容。

除此之外，劍橋詞典也新增了skibidi、delulu和tradwife等Z世代與α世代流行詞彙。

skibidi這個因網路迷因流行起來的單字具有不同含義，可以用來表示「很酷」或「很糟糕」，或者根本沒有實際意義。

劍橋詞典將delulu定義為一個人過度樂觀、活在自己的幻想世界中，或是對某件事情抱持著不切實際的期望，這個詞源自delusional（妄想的）。

tradwife是traditional wife（傳統妻子）組合而成的新創字，反映出一種在Instagram和TikTok上逐漸興起、具爭議性的潮流，倡導女性回歸傳統的性別角色分工。

劍橋詞典「詞彙學習計畫」（Lexical Programme）經理麥金塔許（Colin McIntosh）說：「我們只會收錄我們認為具持久性的詞彙。網路文化正在改變英語，觀察並在辭典中記錄這種影響，非常有意思。」

劍橋詞典在過去12個月新增了「6212個新詞、片語與新定義」。

劍橋大學實驗社會心理學教授施納爾（Simone Schnall）說，parasocial是一個「極具啟發性」的選擇。

他說：「我們進入了一個許多人與網紅形成不健康且強烈單向情感關係的時代。」

「隨著愈來愈多人把ChatGPT等AI工具視為『朋友』，以獲得正向鼓勵，甚至把它當作心理治療的替代選項，單向情感關係趨勢也呈現出新的面向。」（編譯：劉文瑜）