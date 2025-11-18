四大飲食平台網購優惠碼大放送！
劍橋詞典2025年度代表字：擬社交互動
（法新社倫敦18日電） 英國劍橋詞典今天揭曉2025年度代表字為parasocial（擬社交互動），這個詞用來表達觀眾、粉絲對偶像或名人單方面的親密情感，用自身想像與情感填補現實與幻想間的空白。
詞典編纂者認為，這一年來，人們對於與名人、網紅和人工智慧（AI）聊天機器人建立「擬社會人際互動」的單向情感關係產生了濃厚的興趣。
Parasocial指的是人們與虛構角色、名流或公眾人物建立起一種單向且持久的情感聯繫和互動。
這個詞可追溯到1956年，兩名芝加哥大學（University of Chicago）社會學家注意到觀眾開始與電視名人建立單向情感關係，並把他們視為親密朋友或家人。
隨著AI日益深入日常生活，slop一字也多了新的定義，用以表達網路上那些大量湧出、用AI生成的低品質內容。
除此之外，劍橋詞典也新增了skibidi、delulu和tradwife等Z世代與α世代流行詞彙。
skibidi這個因網路迷因流行起來的單字具有不同含義，可以用來表示「很酷」或「很糟糕」，或者根本沒有實際意義。
劍橋詞典將delulu定義為一個人過度樂觀、活在自己的幻想世界中，或是對某件事情抱持著不切實際的期望，這個詞源自delusional（妄想的）。
tradwife是traditional wife（傳統妻子）組合而成的新創字，反映出一種在Instagram和TikTok上逐漸興起、具爭議性的潮流，倡導女性回歸傳統的性別角色分工。
劍橋詞典「詞彙學習計畫」（Lexical Programme）經理麥金塔許（Colin McIntosh）說：「我們只會收錄我們認為具持久性的詞彙。網路文化正在改變英語，觀察並在辭典中記錄這種影響，非常有意思。」
劍橋詞典在過去12個月新增了「6212個新詞、片語與新定義」。
劍橋大學實驗社會心理學教授施納爾（Simone Schnall）說，parasocial是一個「極具啟發性」的選擇。
他說：「我們進入了一個許多人與網紅形成不健康且強烈單向情感關係的時代。」
「隨著愈來愈多人把ChatGPT等AI工具視為『朋友』，以獲得正向鼓勵，甚至把它當作心理治療的替代選項，單向情感關係趨勢也呈現出新的面向。」（編譯：劉文瑜）
其他人也在看
許紹雄出殯︳契女佘詩曼哭腫雙眼 林子祥苗僑偉歐陽震華送別老拍檔
人稱「Benz雄」嘅資深演員許紹雄上月28日因癌症引發器官多重機能衰竭離世，享壽八十有餘歲（實齡75歲）。許紹雄治喪處定於今日（18日）上午以私人形式進行大殮儀式後出殯Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
頒令破產｜長實入稟追收「撻訂」 追新盤買家1700萬 三人被頒令破產
根據本地媒體報道，發展商長實（1113）入稟追討八名撻訂買家重售單位的差價，涉及款項合共1,765萬元，單位分別位於「#LYOS」及「名日・九肚山」兩個樓盤。根據法庭資料顯示，有三名買家因為未能支付欠款，被法庭頒令破產，於本港歷年樓市罕見。BossMind ・ 1 小時前
馮盈盈重回顛峰任內衣品牌代言人 網民激讚超索：要call白車
馮盈盈（Crystal）身材Fit爆，加上大膽嘅作風，喺過往大型節目嘅紅地毯造型都會成為焦點。不過，樂易玲於今年7月分享生日宴與馮盈盈合照，零P圖情況下曝光馮盈盈發福身形，除咗塊面圓潤咗唔少，更有個肚腩仔，震驚唔少網民。未知係咪因為被網民批發福，馮盈盈積極修身，上個月於社交平台大派福利，PO出火紅吊帶「番茄美人」造型照，被指回復狀態。近日，馮盈盈又獲內衣品牌邀請做代言人，為秋冬季新品拍宣傳照。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
許紹雄設靈 靈堂外擺滿花籃猶如花海 循環播放演藝經典 網民感慨「人緣極好」
人稱「Benz雄」嘅資深演員許紹雄上月28日因癌症引發器官多重機能衰竭離世，享壽八十有餘歲（實齡75歲）Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
41歲鍾嘉欣傳婚變 全家總動員布置聖誕樹 網民：點解全部見唔到樣？
現年41歲的鍾嘉欣（Linda）與脊醫Jeremy結婚10年，夫婦育有3名子女，分別是長女梁愛晨（Kelly）、兒子梁志誠（Jared）及么女梁紫琳（Anika），一家五口在加拿大家居，而Linda近年不時回港拍劇和接工作，同事兼顧事業與家庭。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
前補習教師K Kwong涉港鐵站扶手梯偷拍裙底 認罪候判
前化學補習教師鄺士山（K Kwong）被指於 2024 年 2 月，在大圍站上行扶手電梯上偷拍裙底，被事主揭發。鄺在警誡下指，不知為何資料會出現在手機，「唔知咩情況影低」。法庭線 ・ 16 小時前
張曼玉逛街穿搭曝光！愛揹「GUCCI托特大包」，皮衣外套＋1物穿出好比例
張曼玉開通小紅書後，就會不定期更新自己的生活日常，在近日發布的Vlog中，還介紹了2隻愛犬給粉絲們認識～而帶著愛犬去逛街的她，一身率性又不失優雅的皮衣外套穿搭，成熟幹練中又帶著她一貫的輕盈氣質，身上揹女人我最大 ・ 21 小時前
8大香港手信推介（送俾黑人憎上司版）網民：神回覆！秒記下！
近日有網民於 Threads 發帖詢問港人：「有沒有推介的手信，適合送給討厭的主管呢？」更指明要「乍看之下很好吃，實際味道卻一言難盡的那種」帖文一出，即刻喚醒一眾香港網民的「整蠱」魂，留言數量非常多、建議亦非常「抵死」，以下總結出香港網民心目中8大香港手信推介（送俾黑人憎上司版）。Yahoo Food ・ 6 小時前
男人還是女人最常出軌？由離婚律師以數據經驗告訴你誰最懂出軌：女人出軌較高明，男人一天到晚做蠢事
近日「出軌」的新聞鬧得沸騰，引起不少對「婚內出軌」的理性討論。大家認為男人還是女人較常出軌嗎？由離婚律師以科學數據告訴你誰最懂出軌，以及男人與女人應對出軌的不同反應吧！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
日本上百民眾集會促日揆向華道歉 立即下台
【on.cc東網專訊】日本首相高市早苗涉台言論引發軒然大波，上周六（15日）上百名日本民眾自發在位於東京的首相官邸前集會，抗議高市相關言論，要求她撤回發言、道歉並立即下台。on.cc 東網 ・ 1 天前
60歲鞏俐頂銀髮亮相！戴51克拉寶石項鍊霸氣十足 網讚：老了照樣是女皇
60歲的鞏俐亮相北京卡地亞晚宴，以一頭自然銀髮和51.70克拉海藍寶石眼鏡蛇項鍊成為全場焦點。她大方展現歲月痕跡，氣場依舊強大，被許多網友讚為「優雅老去的代表」。姊妹淘 ・ 23 小時前
【龍豐】豐搶價 Clinique特效爽膚霜 $98/件（即日起至24/11）
龍豐每逢星期二更新「豐搶價」，Clinique特效爽膚霜 $98/件、凡士林迷你潤唇膏 $15/件、GIK白番茄水光亮白面膜21片 $35/件、Prettyskin香水護手霜 $18/2件！YAHOO著數 ・ 4 小時前
放題優惠｜Threads網友分享牛角假日「拍烏蠅」 今即推買一送一優惠！人均$204即可任食車海老、塩味牛油帶子、安格斯和牛系列（附網購連結）
近日有網友在Threads分享到牛角放題用餐，假日時段卻遇上「拍烏蠅」冷清場面，引起不少討論。為吸引更多食客，牛角隨即推出限時優惠反擊，於11月18日晚上9時起在Klook獨家發售買一送一放題優惠，只需$408起，即人均$204，即可享用「LV2燒肉上級者100分鐘放題」，較原價$816起勁慳一半，更可食美國SRF安格斯和牛及豐富海鮮。優惠非常吸引，牛角Fans快手Book定去振興牛角經濟！Yahoo Food ・ 3 小時前
63歲大咖女星穿「牛肚禮服」被酸爆？紅毯造型掀論戰！網友狠批：有年紀就該穿得更優雅
當天她穿上Iris van Herpen的高訂禮服，薄如玻璃的多層結構在燈光下閃爍，不過造型一亮相，網路瞬間炸開，留言區清一色歪樓成「牛肚裙」「想拿來煮火鍋」等評論，甚至有人直說「這衣服不適合她」「年紀大了就該穿得大方些」。不少網友也疑惑為何她會選擇這麼前衛的造型？但品...styletc ・ 22 小時前
51歲陳煒《巨塔之後》美貌再掀熱話 私下素顏照超驚艷！「逆齡秘訣」全公開 靠6大凍齡法養成少女肌
踏入52歲的陳煒近日再次以新劇《巨塔之后》掀起熱話，她在劇中飾演幹練果斷又有心機的方欣，與宣萱飾演的董一妍同場飆戲，火花四濺。觀眾不但被她的演技震懾，更對她的凍齡美貌讚不絕口。到底陳煒是如何在踏入50歲後依然保持凍齡美貌？以下6大凍齡法則，讓你一次學會她的保養秘訣！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
消防處再推「爆肌猛男月曆」 即日起接受預訂收益用於慈善
消防處去年推出「爆肌猛男月曆」引起網上轟動，而2026年月曆將繼續走「肌肉型男」路線。 消防處表示，各職系同事齊集加緊操練完美線條，為即將推出的消防處月曆「影輯靚相」。從宣傳片中可見，多位有型消防員拎起工具對鏡頭「擺pose」，更有靚女madam「俾心心」。影片結尾則有7名消防員大方脫去上衣一字排開，整齊劃一地大am730 ・ 1 天前
中國人尋找日本旅遊替代品 擠出千億市場 港版「小京都」能否受惠？
中日關係持續惡化，有專家估計，待中國的「限日令」形成後，日本經濟每年將損失高達超過1100億港元。在潛在龐大損失背後，從另一角度，這股原本投向日本的中國人消費力，終將要尋找出路，其中韓股的旅遊板塊已率先受惠上揚，至於本港向來擁有不少「和風」景點，未知入境遊經濟能否分一杯羹Yahoo財經 ・ 1 小時前
官方喊停赴日｜逾49萬張赴日機票取消 專家指相對日本同行 對中國航空業衝突更大
因日本首相高市早苗近日的「台灣有事」論，令中日關係急速惡化，中國外交部上周五（14日）呼籲公民「近期暫勿前往日本」。《南華早報》報道指，自上周六（15日）以來，中國的航空公司已記錄約有49.1萬張前往日本的機票遭取消。不過，有分析認為，中日航空市場由中國的航空公司主導，因此事件對中國航空公司的打擊，可能較日本的航空公司更大。BossMind ・ 2 小時前
楊紫瓊紅毯「時裝車禍」？《魔法壞女巫：第二章》首映盛裝被指似「牛肚」，其實出自荷蘭鬼才Iris van Herpen
奧斯卡影后楊紫瓊（Michelle Yeoh）近日為宣傳備受期待的電影《魔法壞女巫：第二章》（Wicked: For Good）出席新加坡首映會，她身穿的盛裝立刻成為全場焦點！然而，這套造型極度大膽、充滿戲劇效果的禮服，卻被網友稱為像極了「牛肚」，引發了一場關於紅毯時尚的爭議！Yahoo Style HK ・ 1 天前
木村家舊照沙發擁抱真相！ 全家福美炸的父女萌陷阱？
今年Cocomi先發難，po出一張舊時光一家四口沙發合照，木村拓哉被三位女孩緊抱，臉上那種「被女兒包圍的幸福」笑意滿分。Japhub日本集合 ・ 21 小時前