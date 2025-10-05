李家超正欣賞李靖甫的即席演出。（李家超FB影片截圖)

政府於2022推出「共創明『Teen』計劃」，透過政、商、民三方協作，幫助來自弱勢社群家庭的學生擴闊視野，定下目標。當年行政長官李家超上任後，到深水埗一間劏房探望一名叫李靖甫的中二生，也是首屆計劃的學員。時隔3年，李同學已踏上紅館舞台，在國慶文藝晚會中與著名小提琴家姚珏和香港弦樂團同台演出。李家超日前出席文藝晚會時，重遇李同學，形容「非常驚喜」，並勉勵他繼續努力，踏上更高舞台。

國慶文藝晚會上周四在紅館舉行，現時就讀中五的李靖甫，在晚會中與著名小提琴家姚珏和香港弦樂團同台演出，演奏跨界作品《粵劇幻想曲》。李家超在2022年7月曾到訪深水埗區一間劏房，當年就曾與李同學交談，而李同學亦為李家超獻技，並談及自己的小提琴夢。如今3年後在紅館舞台上再遇李同學，令他非常驚喜。

廣告 廣告

李家超昨在社交平台上載片段，記述二人重遇的一刻。李家超憶述，當年與李同學聊天，兩人眼神很少接觸，「但現在你令我很驕傲」。他又大讚李同學在台上表演得很有自信，技術很好。李同學就說，第一次到紅館表演，很興奮和開心。而姚珏亦大讚李同學十分勤力，3年內已經由五級考到八級。



李靖甫曾向李家超談及小提琴夢。（李家超FB影片截圖)

透過獎學金進修小提琴技藝 曾赴澳洲表演

李家超表示，李同學是第一期「共創明『Teen』」計劃的學員，今年升讀中五，當年他因為參加了計劃並透過其提供的啟動資金及獎學金，進修小提琴技藝，並一直堅持到底。他又指，數年來他不僅參與了姚珏發起的賽馬會音樂能量計劃，成為亞洲青年弦樂團團員，還於去年全國政協新年茶話會演出，又曾赴澳洲交流表演。李家超續指，看到李同學不斷努力結成今天的「果」，替他感到高興，又勉勵他繼續努力，踏上更高的舞台，綻放更耀眼的光芒。

李家超續指，改善民生是其施政的最終目標，他在今年的《施政報告》提出，通過香港賽馬會的1,000萬元撥款，豐富「共創明『Teen』校友會」活動。他期望，繼續透過多管齊下的精準扶貧措施，改變更多基層年輕人的人生軌跡，帶來更多力爭上游的希望。

陳國基：已逾萬學生參與計劃 致力為青年創造機會

另外，政務司長陳國基昨出席一個活動致辭時表示，「共創明『Teen』計劃」自推出以來，已吸引超過一萬名中學生參與，透過不同活動，助青年建立自信，規劃未來。他指，政府致力為青年創造更多機會，並鼓勵企業積極參與其中；重點培育青年正向思維、支持多元發展、鼓勵參與公共事務，並加強國民身份認同。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/劏房學生踏上紅館舞台演奏小提琴-李家超-冀精準扶貧助年輕人力爭上游/606007?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral