力學性能不達標 宜家內地召回170件兒童桌

【on.cc東網專訊】瑞典傢俬零售商宜家（中國）投資有限公司近日宣布，召回去年1月1日至1月7日生產的一款兒童桌，共計170件。召回時間為上周四（13日）至明年2月12日。

今次召回原因為產品力學性能不達標，桌腿與桌面間可能出現裂痕，導致桌面失去支撐，增加用戶受傷風險。宜家將為消費者提供全額退貨或換貨服務，並建議立即停用相關產品。據指，今次涉及內地有關兒童家具的強制性國家標準，對結構安全和力學性能等有明確要求。

廣告 廣告

宜家在中國市場此前也曾因產品質量問題召回產品，2019年曾召回部分進口嬰兒換衣桌和抽屜櫃，中國大陸地區受影響產品超過1.3萬件。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】