力挺伊朗抗議民眾 以色列情報機構發文稱「我們與你們同在」

（法新社耶路撒冷31日電） 伊朗首都德黑蘭及其他城市的示威活動現正持續蔓延，宿敵以色列的情報機構摩薩德直接呼籲伊朗民眾繼續抗議，並稱他們也「在現場」支持。

以色列軍方電台（Army Radio）今天報導，摩薩德（Mossad）以社群平台X（原推特）波斯文帳號發布貼文稱：「一起走上街頭吧。時機已到，我們與你們同在。」

「不只是遙遙聲援或口頭支持。我們也跟你們一起在現場。」

自28日德黑蘭商家因伊朗經濟惡化發起示威後，抗議活動已擴散至其他城市，並吸引學生加入行列。

廣告 廣告

伊朗貨幣里亞爾（rial）兌美元及其他國際貨幣貶值，推升進口價格並重創零售商。

摩薩德做出上述呼籲前，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）本週剛與美國總統川普（Donald Trump）會談，川普於會後警告，伊朗若重建其核子或彈道飛彈計畫，將會面臨新一波空擊。