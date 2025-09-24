力挺加薩 人道船隊遭遇無人機阻撓

力挺加薩 人道船隊遭遇無人機阻撓 （中央社雅典23日法新電）試圖突破加薩封鎖的「全球堅毅船隊」今晚表示，遭到多架無人機鎖定，但不會被心理戰術嚇倒。

「全球堅毅船隊」（Global Sumud Flotilla）聲明表示：「有見到多架無人機，有不明物體拋下；他們的通訊遭受干擾，並聽到幾艘船傳出爆炸聲…我們正面對心理戰術，但不會因此被嚇倒。」聲明未說明是否有人員傷亡。

法新社報導，德國人權行動者阿查爾（Yasemin Acar）在社群平台Instagram發布影片表示，有5艘船遭到攻擊。

「全球堅毅船隊」試圖前往加薩，挑戰以色列的海上封鎖，要將糧食和人道物資運送給飽受戰火蹂躪的加薩居民。

船隊目前已集結逾50艘民船，來自44個國家，登記參與者有數千人。（編譯：紀錦玲）