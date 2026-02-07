力挺格陵蘭主權 加拿大與法國設領事館

（法新社努克6日電） 加拿大與法國今天在格陵蘭首府努克（Nuuk）開設領事館，藉此展現對這塊丹麥自治領土的支持。

川普自去年重返白宮以來，堅稱基於安全考量，美國必須掌控這座具有戰略意義且礦產豐富的北極島嶼。川普上月與北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）達成一項確保美國擴大影響力的「框架」協議後，已退一步不再威脅要奪取格陵蘭。

加拿大與法國今天在努克正式開設新領事館。加拿大外交部長安南德（Anita Anand）在開幕儀式上表示：「對我們國家來說，這是非常重要的一天，因為我們在格陵蘭努克開設了領事館。」

法國駐格陵蘭首府努克總領事普瓦里耶（Jean-Noel Poirier）今天正式就職，他說，他的任務是傾聽當地人的想法及促進與法國合作。

法國外交部聲明表示，法國是第一個在格陵蘭開設總領事館的歐盟國家。