消委會十大消費新聞選舉︱熱氣球節被封「最離譜」新聞
力迫 ChatGPT ，Google Gemini 每月活躍用戶突破 7.5 億
同上季度比較，短短三個月內就增加了約 1 億名用戶。
大家現在用那個 AI 服務較多呢？會否是有 Nano Banana 功能的 Google Gemini？的確，小編身邊愈來愈多人用 Gemini 多於其他 AI 服務，而 Google 2025 年第四季財報中亦表示現時 Gemini 的月活躍用戶（MAU）已突破 7.5 億，反映 Gemini 正迅速成長。
Google 上一季公佈 Gemini 月活躍用戶為 6.5 億，到今季已突破 7.5 億，短短三個月內就增加了約 1億名用戶。相比下 Meta AI的月活躍用戶接近 5 億，然而 Gemini 勢頭強勁但仍落後於 ChatGPT，目前估計 ChatGPT 於 2025 年底擁有約 8.1 億月活躍用戶。Sundar Pichai 強調，Gemini 是推動公司增長的「積極推動力」（positive driver），並指持續投資和進行迭代將保持這一個勢頭。Alphabet 本季的年度總營收首次突破 4,000 億美元，這也是 AI 服務的強勁成長所致。目前 Google 已在多個地區推出較平價、月費為 US $7.99 的「Google AI Plus」訂閱計劃，相信在未來可吸納更多用戶，繼續挑戰甚至是有機會超越 OpenAI 的 ChatGPT。
