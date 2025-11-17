功能界別選舉論壇掀序幕 醫療衛生界談推動銀髮

醫療衛生界選舉論壇昨午舉行。(直播截圖)

政府主辦的立法會換屆選舉論壇進入功能界別環節，增設抽籤問答環節，但同樣不設辯論及跟進環節。首日舉行的是會計界和醫療衛生界論壇，其中會計界候選人談到如何協助中小企面對經濟轉型期等議題，醫療衛生界一場則談到人口老化下如何推動銀髮產業發展。

一連14日的28場功能界別選舉論壇昨掀起序幕，由文化體育及旅遊局前媒體主任黃穎君主持，除個人政綱介紹及必答環節，功能界別論壇新增抽籤問答環節，候選人要回答自己抽中的問題，惟同樣不設辯論及跟進環節。

會計界有候選人強調無外國護照

昨早舉行的會計界論壇，兩名候選人分別是報稱沒有政治聯繫的稅務學會前會長吳錦華，以及競逐連任的民建聯黃俊碩，他們分別談到如何支援中小企和幫助會計業界面對轉型等議題。論壇期間，吳錦華形容自己是「三無」候選人，即「無政黨、無派別、無外國護照」，並兩度強調自己沒有外國護照，似乎針對持有加拿大和英國護照的黃俊碩。

黃俊碩則在總結時感謝業界和朋友的信任、支持，承諾當選後會落實政綱，強調承諾並非空談，他論壇後回應提問指「愛國愛港」視乎行為而非國籍，強調已通過資審委審查。

至於下午舉行的醫療衛生界論壇，競逐連任的林哲玄和放射科醫生梁禮賢被問到在人口老化下，可如何推動銀髮產業發展，兩人分別提到可利用智慧醫療、機械人，以及遠端醫療協助照顧長者需要。醫務衛生局長盧寵茂在論壇後表示，他是以選民身份出席，認為通過論壇了解兩名候選人的政綱、抱負和理念，有助他投票作判斷。

今日政府將舉辦工程界及建築、測量、都市規劃及園境界功能界別選舉論壇。

