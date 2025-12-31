加入歐盟近20年後 保加利亞準備採用歐元

（法新社保加利亞索菲亞31日電） 保加利亞今夜準備轉換至歐元，成為第21個歐元區成員國，但部分人士憂心此舉恐導致物價上漲，並加劇這個巴爾幹半島國家的政治動盪。

保加利亞將於今天午夜（台灣時間1月1日上午6時）告別2025年，以及自19世紀末以來使用的貨幣列弗（lev）。

保加利亞人口約640萬，歷屆政府支持加入歐元區，希望提振這個歐洲聯盟（EU）最貧困會員國的經濟、加強與西方的連結，同時防範俄羅斯的影響，但也有部分人士反對改採歐元。

廣告 廣告

2007年加入歐盟的保加利亞面臨一些特殊的挑戰，包括近來反貪腐抗議潮迫使保守派政府下台，國家瀕臨5年來第8次選舉。

即將離任的總理熱利亞茲科夫（Rossen Jeliazkov）昨天表示，他仍認為他的內閣已達成一項里程碑。

他在一場政府會議前說：「保加利亞以1130億歐元的國內生產毛額（GDP）和超過3%的經濟成長率結束這一年，這讓我們躋身歐盟前5名國家。」

他還說，保加利亞通貨膨脹率在3.6%徘徊，「與購買力提升和經濟腐敗程度下降有關，與引入歐元無關」。

部分保加利亞人擔憂引進歐元恐導致物價上揚。

一名33歲糕點店老闆告訴法新社：「不幸的是，現在的價格已不再對應列弗…某些產品40列弗不是20歐元，而是30歐元。」他說價格早已開始飆升。

部分商家和民眾抱怨難以取得歐元，一些店家反映尚未收到他們訂的歐元初始套幣。

銀行業也已警告，跨年夜刷卡和自動櫃員機（ATM）領款可能會受到影響。

法新社記者昨天在首都索菲亞（Sofia）看到民眾在保加利亞國家銀行與多處外幣兌換所外排隊，等待換取歐元。

市中心一名37歲小型藝廊兼珠寶店老闆則抱持樂觀態度。她告訴法新社：「一開始可能會遇到困難，找零也會有問題，不過一個月內大家就會習慣。」

根據歐洲晴雨表（Eurobarometer）最新調查，49%保加利亞人反對歐元。

民調機構「阿爾法研究」（Alpha Research）的迪米特羅娃（Boryana Dimitrova）表示，在政局動盪情況下，任何與歐元採用有關的問題都可能被反歐盟政治人物拿來作文章。

熱利亞茲科夫說：「挑戰肯定會存在，但我們相信民眾和企業的寬容和理解。」他強調，引入歐元「將為保加利亞經濟和國家發展環境帶來長遠正面影響」。

歐元最初於2002年元旦在12個國家啟用。上一個加入歐元區的國家是克羅埃西亞，時間是2023年1月。如今保加利亞加入行列後，使用歐元的歐洲人口將超過3.5億人。