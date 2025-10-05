加加得得升海洋公園入場人數 盼大熊貓產品增收入

加加得得升海洋公園入場人數

海洋公園大熊貓加加、得得今年8月一歲生日，海洋公園主席龐建貽說，牠們的出現為海洋公園帶來新機遇，入場人數錄得兩、三成增長。公園零售店目前有超過一半出售的產品都與大熊貓有關，涵蓋食品、珠寶和服裝等範疇，期望產品能夠增加公園收入。

海洋公園一度連續7年虧損，直至龐建貽上任後一年的2023年轉虧為盈。龐建貽在一個電台節目稱，虧損的數年遇上社運和疫情，之前旅遊業又有一定問題，以及公園有較多旅行團顧客變得稍擠迫等，種種原因都令當時營運比較困難。不過，公園近數年有機會重新振作和轉型，成功在香港人和旅客心目中加分，並成為他們訪港時遊覽景點的首選之一。

盼達收支平衡減政府負擔

政府每年為海洋公園提供2.8億元的保育教育資助，將於明年停止發放。龐建貽說，過去3年不論做保育聯盟、海馬同學會等活動，都有很多青少年和學生參與，因此這筆資助很重要，又稱公園保育和教育的支出均遠高於2.8億元，公園未來會審慎理財。他希望長遠做好保育、教育後，可達致收支平衡，減輕政府的負擔，又說加加、得得的出現，有助公園推廣保育教育等訊息。

與內地大熊貓交配否言之尚早

不過，大熊貓是獨居動物、有一定攻擊性，龐建貽預料牠們約3歲便要分開住，園方會準備好設施，坦言牠們的互動必然會減少，「冇辦法，大熊貓就係咁樣生活，冇得俾佢哋住埋一齊。」他又說，公園或大熊貓支持者永遠都不會嫌大熊貓多，「如果有機會生到嘅，我哋都會支持」，至於是否要與內地大熊貓交配就言之尚早。

