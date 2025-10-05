中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
加加得得升海洋公園入場人數 盼大熊貓產品增收入
海洋公園大熊貓加加、得得今年8月一歲生日，海洋公園主席龐建貽說，牠們的出現為海洋公園帶來新機遇，入場人數錄得兩、三成增長。公園零售店目前有超過一半出售的產品都與大熊貓有關，涵蓋食品、珠寶和服裝等範疇，期望產品能夠增加公園收入。
海洋公園一度連續7年虧損，直至龐建貽上任後一年的2023年轉虧為盈。龐建貽在一個電台節目稱，虧損的數年遇上社運和疫情，之前旅遊業又有一定問題，以及公園有較多旅行團顧客變得稍擠迫等，種種原因都令當時營運比較困難。不過，公園近數年有機會重新振作和轉型，成功在香港人和旅客心目中加分，並成為他們訪港時遊覽景點的首選之一。
盼達收支平衡減政府負擔
政府每年為海洋公園提供2.8億元的保育教育資助，將於明年停止發放。龐建貽說，過去3年不論做保育聯盟、海馬同學會等活動，都有很多青少年和學生參與，因此這筆資助很重要，又稱公園保育和教育的支出均遠高於2.8億元，公園未來會審慎理財。他希望長遠做好保育、教育後，可達致收支平衡，減輕政府的負擔，又說加加、得得的出現，有助公園推廣保育教育等訊息。
與內地大熊貓交配否言之尚早
不過，大熊貓是獨居動物、有一定攻擊性，龐建貽預料牠們約3歲便要分開住，園方會準備好設施，坦言牠們的互動必然會減少，「冇辦法，大熊貓就係咁樣生活，冇得俾佢哋住埋一齊。」他又說，公園或大熊貓支持者永遠都不會嫌大熊貓多，「如果有機會生到嘅，我哋都會支持」，至於是否要與內地大熊貓交配就言之尚早。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/加加得得升海洋公園入場人數-盼大熊貓產品增收入/606009?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
泰勒絲專輯發表派對影片吸金 北美票房奪冠
（法新社洛杉磯5日電） 美國流行樂天后泰勒絲（Taylor Swift）這個週末收穫頗豐，她配合最新專輯The Life of a Showgirl推出的特別院線活動引發熱烈回響，週末稱霸美加票房。追蹤票房表現的北美院線聯盟（Exhibitor Relations）表示，泰勒絲的「星夢人生官方發表派對」（The Official Release Party of a Showgirl，暫譯）週末期間在美國與加拿大海撈約3300萬美元。法新社 ・ 5 小時前
AI競賽白熱化 輝達穩坐晶片霸主地位
（法新社紐約5日電） 隨著人工智慧（AI）競賽日益白熱化，輝達（NVIDIA）的競爭對手正在全力衝刺，企圖縮小與這家AI晶片霸主的差距。3年前幾乎不為大眾所知的輝達，如今靠著銷售繪圖處理器（GPU），成為全球市值最高的上市公司，而這些GPU正是打造聊天機器人ChatGPT和其競爭對手背後技術的關鍵。法新社 ・ 3 小時前
美擬對進口義大利麵課反傾銷關稅 義國政府力阻
（法新社羅馬5日電） 義大利已向美國及歐盟執委員會呼籲，盼能美國能收回擬對進口義大利麵加徵懲罰性關稅的成命。美國商務部於9月初宣布，擬自2026年1月起對進口義大利麵加徵超過91%的臨時反傾銷關稅，且將疊加於現行對歐盟商品的15%關稅之上。法新社 ・ 5 小時前
政治僵局氛圍下 法國公布新內閣名單
（法新社巴黎5日電） 法國總統馬克宏今天公布新內閣名單，由新任總理勒克努（Sebastien Lecornu）領軍組閣，力圖帶領法國走出當前政治危機。新內閣是在馬克宏宣布任命勒克努為第7任總理近一個月後揭曉。法新社 ・ 3 小時前
年輕人出國最愛去的國家Top８！不只日本韓國，「這地方」便宜好吃玩到瘋
時間來到大學畢業季，對許多學生而言，畢業旅行是為青春畫下句點的重要時刻。無論未來要繼續升學或進入職場，不少畢業生都想趁著離開校園前，和好友們一起出國走走，為青春留下難忘的回憶。那麼究竟有哪些畢旅國家最食尚玩家 ・ 11 小時前
為派兵芝加哥與波特蘭 川普政府貼「戰區」標籤
（法新社芝加哥5日電） 美國總統川普政府今天將芝加哥形容為「戰區」，藉此不顧當地民主黨籍首長反對來部署軍隊；與此同時，法官暫時阻止了白宮向另一民主黨執政城市波特蘭（Portland）派兵。對於川普一再將波特蘭形容為「戰火肆虐」，美國地區法院法官伊莫蓋特（Karin Immergut）頒臨時禁令，指「總統的認定完全脫離了事實」。法新社 ・ 7 小時前
網上熱話｜兩區輕鐵站爆紅成打卡點 被形容港版日本鎌倉車站
深度遊愈趨盛行，遊客發掘了很多新的「打卡點」。最近有網民分享港版日本鎌倉車站的照片，吸引很多人到訪兩區的輕鐵站「打卡」。am730 ・ 2 天前
英國擬將中國國安部列外國勢力「加強級別」 與俄同級 衛報：中方警告可能報復｜Yahoo
英國《衛報》早前報道，英方考慮將中國國安部等機構納入「域外影響登記計劃」（FIRS）的「加強級別」名單當中；《衛報》最新獨家報道就引述消息指，中國官員已經按照報道內容警告英國外交部，指如果英方作出上述決定，雙方關係將會產生負面影響，而中方亦可能會就此報復。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
陳茂波：黃金周首四日87.7萬人次內地客訪港 零售業逐步穩定
一連八日的國慶十一黃金周已度過一半，財政司長陳茂波今日(5日)在網誌表示，黃金周首四天，這陣子市面上的假日氣氛特別濃厚，內地訪港旅客達87萬7千人次，較去年上升超過7%；海外旅客亦有約12萬6千人，按年升超過30%；無論是市民或訪港旅客在計劃假日行程的時候，都有興趣探索一些有特色、有故事的景點，以更深入認識這城市、它的am730 ・ 1 天前
殘疾人奧委會啟德辦體驗日 羅淑佩：三地合辦殘特奧會展合作共融精神
香港殘疾人奧委會昨在啟德體藝館舉行殘奧日，提供多項殘疾運動項目讓公眾免費試玩，包括硬地滾球和輪椅劍擊等。文化體育及旅遊局長羅淑佩表示，今年粵港澳三地合辦殘特奧會，是國家殘疾人體育的重要盛典，展現三地合作共融精神。 活動吸引逾3,000人到場參與。有家長帶同子女齊齊支持殘疾運動員；亦有家長冀讓小朋友認識殘疾運動，學am730 ・ 14 小時前
大灣區專線｜國慶深圳多個新景點興起 吸引港人北上旅遊
【Now新聞台】內地國慶長假期 ，有人選擇出國旅遊，亦有人選擇留下來過節。像這個新開張的深圳滑雪場，早上未開門已經大排長龍。雪場面積10萬平方米，有5條滑雪道，最長有463米，獲國際滑雪聯合會專業認證，吸引各類滑雪高手一早來滑雪，過一個冰天雪地下的國慶，亦有港人包車來滑雪。香港遊客：「現在那邊(日本、南韓)還沒有雪，不過如果室內來說，這裡練習是非常好的。這裡交通很方便，它練習挺好的，因為它的纜車很快，一玩完不用等很久。」深圳市民謝先生：「與所有室內滑雪場比是最好的，特別是現在人少，甚至超過部分室外雪場。」來滑雪不一定要是滑雪高手，因為只要入來滑雪，就可以進行教練免費30分鐘堂，亦有教練懂廣東話及英語。「動」的景點不適合，亦有「靜」的景點。同樣在國慶前幾天開幕的，還有大灣區地標級文旅目的地 「灣區之眼」。佔地超過6萬平方米，集合書城、展覽館等於一身，亦有不少打卡位，像這棵玻璃做的智慧之樹，加上旋轉樓梯，預計國慶頭三天有超過20萬人次到訪。長假期景點人流多，但電影票房就沒有受惠，多部主打國慶檔期的愛國主旋律電影上映。有戲院指，國慶頭兩日，深圳院線票房1千8百萬，41萬人到戲院，相比去年下降now.com 新聞 ・ 10 小時前
粉餅推介2025｜5款平價開架粉餅大評比 低至$88入手！Sofina控油妝感最出色/「這個品牌」下巴位會脫妝｜美編實測
平價開架粉餅大評比！香港最近天氣能用「潮濕焗熱」四個字來概括，化妝的女生們應該最能體會。尤其是底妝，這種天氣簡直是考驗化妝品實力的耐力賽。想要貼服又持久的妝容除了做好基礎護膚外，選擇一款適合自己膚質的功能性粉餅更是不可或缺，讓你隨時隨地都能輕鬆補妝，重現清新妝感。今次Yahoo美編為大家實測5款開架粉餅，屬於價錢皆$160以下的平價粉餅推介，全部主打強力控油持妝。這次針對遮瑕度、持妝力、控油力、防水力以及滋潤度進行全面實測，一起來看看每一款的真正實力！Yahoo Style HK ・ 10 小時前
DesignerCo香港站亞博館開鑼 匯聚逾百人氣IP 「香港館」展示香港玩具史
被譽為藝術設計界年度聖事的DesignerCon正式宣布強勢進軍亞洲，並選定香港作為其亞洲總部及首航據點。而由Supercon Hong Kong主辦、香港設計中心協辦，首屆「2025 DesignerCon Asia Artist World Expo——Hong Kong Station（DCon HK 2025）am730 ・ 1 天前
鄭希怡回流香港生活仍奢華 意外曝光2層豪宅內貌 客廳面積大到可以打波
鄭希怡（Yumiko）日前驚喜現身關智斌（Kenny）啟德演唱會，合唱《相對濕度》及《閒人勿近》，充滿回憶殺。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
木村拓哉都着！日本FamilyMart便利店賣襪爆紅，踩界東京開服飾專門店
日本便利店 FamilyMart 近年不甘於只賣飯糰便當，自 2021 年推出自家服飾品牌 Convenience Wear 後，憑著親民價格及時尚設計打出名堂。當中最受歡迎的橫間襪款，連天王木村拓哉都有穿著示人，成功將便利店服裝由「執漏」級別提升到潮流單品，更成為大家去日本必定會必手的潮流單品。今年 9 月， FamilyMart 更在東京芝浦開設首間服飾專門店，正式宣告進軍時裝界。Yahoo Style HK ・ 8 小時前
小紅書揭香港三大「低調炫富」行為 請客返屋企食飯都算？
小紅書熱議「香港三大低調炫富行為」，從請客返屋企食飯、擁私家車北上，到成為馬會會員，全被視為實力象徵。Yahoo財經 ・ 8 小時前
特斯拉Optimus人形機器人學習功夫！馬斯克曝光影片：是AI驅動
馬斯克發布特斯拉 Optimus 人形機器人影片，展示 AI 驅動下的功夫學習能力。Optimus 將成為特斯拉核心產品，推動人形機器人產業化與未來價值成長。鉅亨網 ・ 1 天前
Theresa傅寶誼拍片親身示範「剛動了兩個地方」 網民：其實你已經很美
經常捲入容貌升級疑雲的傅寶誼（Theresa，前名：傅穎）最近於小紅書出po表示「臉上剛動了兩個地方」，吸引不少網民關注及留言。Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
《風林火山》被內地市場拋棄 預測票房無一億 遭《豬豬俠》單日票房逼近
由麥浚龍執導的香港警匪犯罪劇情鉅製《風林火山》，自國慶檔上畫後爭議聲音不絕，觀眾毀譽參半。根據《風林火山》的票房數字，走勢相當不利，最新預測內地票房少於一億元，對比「傳說級」的4億元投資額，有分析形容電影已遭「市場拋棄」，就連同期上映的《豬豬俠》單日票房都經已逼近Yahoo財經 ・ 1 天前
Instagram 15歲：我們為打卡付出了多少代價？
Instagram踏入15周年，已融入日常生活，亦悄然改變消費模式。九成用戶追蹤品牌，時裝、美容及家居產品最受歡迎。Z世代和千禧世代特別受影響，反映社交媒體與消費界線日漸模糊⋯⋯Yahoo財經 ・ 2 小時前