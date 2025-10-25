加勒比海熱帶風暴美莉莎預估將增強為颶風

（法新社邁阿密25日電） 加勒比海熱帶風暴美莉莎（Melissa）在海地造成3人死亡後，美國國家颶風中心預測，它將在今天增強為颶風、明天增強為強烈颶風，預估中心在這週末至下週初靠近或通過牙買加。

移動緩慢的美莉莎今天破曉前位於加勒比海中部上空，最大持續風速接近每小時110公里。它已在海地降下豪雨及引發土石流。

美國國家颶風中心（National Hurricane Center，NHC）今天上午5時（台北時間今天下午5時）發布預報指出，目前等級為熱帶風暴的美莉莎「很快將開始迅速增強」，估計今天稍晚將成為颶風。

海地民防局表示，美莉莎23日在海地西部引發1場土石流，造成2人死亡1人受傷；本週稍早降下暴雨也釀成1棵樹木倒下，奪走1人生命。

美國國家颶風中心警告，牙買加部分地區，以及海地和多明尼加的南部，恐將出現「威脅生命且具災難性的突發洪水與土石流」。此外，美莉莎也預測將為古巴東南部帶來豪大雨。