加國醉漢「粉紅玩具車」上路！警察傻眼逮捕

▲加拿大英屬哥倫比亞省，近日發生一起令人傻眼的交通違規事故，1名男子將自己塞進粉紅色的娃娃車，在馬路上趴趴走，後來被發現他不但酒駕，還沒有駕照。（圖／翻攝自CBC）

[NOWnews今日新聞] 加拿大英屬哥倫比亞省北部的喬治王子城，本月5日發生一起令人傻眼的交通違規事故，1名喝得醉醺醺、帶著飛行員眼鏡的醉漢林肯 (Kasper Lincoln)，開個一輛粉紅色芭比玩具吉普車，在公路上龜速行駛，被捕後還傻笑說自己要去買思樂冰。

根據《加拿大廣播公司》（CBC）報導，林肯整個人硬塞在玩具車裡，大搖大擺的開在路上，在被連續多名路過駕駛目擊並報案後，遭一輛加拿大皇家騎警的巡邏車攔下。

面對警察詢問，還沒酒醒的林肯笑回，說這輛玩具車是他從朋友那裡借來的，因為他很懶，想喝思樂冰又不想走路，所以決定開玩具車上路：「我以前從來沒開過它。」還說自己並不知道這樣有違法。

當地警方以「交通違規」為由逮捕林肯，並在攔截檢查的過程中，得知他的駕照先前就已被吊銷，而且經過2次酒精測試也證實他酒駕。

拍攝林肯被戴上手銬畫面的路人卡隆（Summer Caron）表示，當下有點懷疑警察是否真的要逮捕林肯，因為他駕駛這輛「小得可笑」的玩具車時，速度看上去頂多只有每小時3英里（約4.8公里）。

不過，律師Kyra Lee告訴CBC，在英屬哥倫比亞省，如果你在道路上駕駛「任何」機動車輛，包括玩具車、電動滑板等等，都必須有執照和保險，並補充說如果是小孩在安靜的住宅街道上玩耍，警方一般不會介入，但林肯的狀況是大辣辣開著玩具車，在一條繁忙的交通要道上趴趴走。

雖然警察差點沒收這輛玩具車，但林肯和朋友最終成功說服警察，把它帶回家還給小孩。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！

