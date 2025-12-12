加密貨幣大亨權道亨詐欺罪成立 媒體：美國判刑15年

（法新社紐約11日電） 美國媒體報導，韓國加密貨幣大亨權道亨（Do Kwon）涉自家公司倒閉相關詐欺罪，今天被判處15年徒刑。這家公司倒閉使投資人損失400億美元，並震撼全球加密貨幣市場。

權道亨在跨越亞、歐的國際通緝中被捕，今年8月在紐約法院認罪，法院今天做出宣判。

權道亨在韓國仍面臨詐欺指控。

現年34歲的權道亨創立的Terraform Labs曾推出加密貨幣TerraUSD，並將其宣傳為「穩定幣」，稱TerraUSD價格與美元等穩定資產掛鉤，以避免劇烈波動。

權道亨成功地將旗下貨幣行銷為下一個加密貨幣大熱門，吸引數十億美元投資並引發全球熱潮。

他在韓國媒體上受到高度讚揚，被封為「天才」，數以千計私人投資者蜂擁投入資金。2019年，權道亨更登上「富比世」（Forbes）亞洲30位30歲以下菁英榜。

儘管有數十億美元資金湧入，TerraUSD與姊妹幣Luna在2022年5月陷入死亡螺旋。

權道亨在崩盤前已離開韓國，並逃亡數月。

他在2023年3月在蒙特內哥羅首都波德里查（Podgorica）機場被捕，當時正準備搭機前往杜拜（Dubai），身上持有假造的哥斯大黎加護照。

權道亨去年自蒙特內哥羅被引渡至美國。（編譯：徐睿承）