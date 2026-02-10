加尿汽水放超市貨架 6旬無業漢被判12個月感化令

【on.cc東網專訊】已退休的地產代理疑因與超市員工爭執後感不滿，在去年於多間超市的貨架上，擺放加入尿液的可口可樂樽裝飲料，其後有男童購買疑被「加尿」可樂飲用並發現有尿味而揭發事件。涉案男子早前承認「意圖使他人受損害等而施用毒藥」等兩罪。案件今日(10日)於九龍城裁判法院判刑，莫子聰裁判官判刑時指被告所犯的罪行非常嚴重，其行為幼稚及罔顧後果，終判被告12個月感化令。

63歲被告羅劍毅，報稱無業，他承認「意圖使他人受損害等而施用毒藥或有害物品等」及「有意圖而企圖使他人受損害、精神受創或惱怒而導致該人服用有害物品」共兩罪，指他於2025年7月18日，在旺角彌敦道柏宜中心惠康超級市場內，非法及惡意使一名陳姓男童飲用含有有害物品，即尿液，意圖使男童受損害、精神受創或惱怒；及於2024年7月21日至2025年8月6日期間，於香港非法及惡意使他人服用有害物品，即尿液，意圖使他人受損害、精神受創或惱怒。

廣告 廣告

辯方求情時引述精神科及心理報告指，羅的情緒及壓力管理出現偏差，其已有悔意，知道須多跟人有接觸，希望法庭接納感化官報告，頒下感化令，更指出羅快被還押滿6個月，希望法庭可因此考慮判處緩刑。

莫官判刑時指，羅所犯的罪行非常嚴重，其行為幼稚及罔顧後果，他疑惑羅於這個年紀為何會犯下此案，所以索取了一系列的報告，而報告中不建議醫院令，但建議心理門診跟進。羅之前沒有犯罪記錄，遂判刑將着眼更生，終判處被告12個月感化令。

案情指，太古可口可樂公司職員接報發現，有5間惠康及百佳分店發現被污染的可樂，部分帶有強烈尿味。陳姓男童於2025年7月在柏宜中心的惠康購入「加系可口可樂」樽裝飲料，飲用後發現有尿液，遂向衞生署舉報。調查發現，深水埗元州街百佳超市、V Walk Fusion超市等店舖貨架有未開封飲用的「黃色可樂」，樽底均有殘餘物。閉路電視片段顯示，被告曾現身涉案超市，將事前購入的可樂放在貨架上。被告在警誡下承認犯案，稱「惠康職員令我不開心」。化驗報告顯示，涉案可樂內含有尿液。

案件編號：KCCC 2086/2025

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】