加強保護兒童 性罪行定罪紀錄查核擴大至志願工作者

【on.cc東網專訊】為加強保護兒童，政府擴大性罪行定罪紀錄查核機制涵蓋範圍，至義教老師、義務運動教練等志願工作者。

當局指擴大措施範圍是要進一步加強保護兒童及精神上無行為能力人士，查核機制仍屬自願性質，由招募機構自行評估風險後考慮查核需要，並由合資格申請人辦理申請。同時，增設將軍澳、上水和大嶼山北（東涌）三間指定警署，為合資格申請人提供24小時套取指紋服務。

政府發言人表示，會參考將查核機制涵蓋範圍擴大至準自僱人士，和志願工作者的相關經驗，適時考慮將範圍再擴展至所有現有僱員及自僱人士。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】