加強創科課程 李家超稱要培育新一代貢獻國家航天事業
【Now新聞台】行政長官李家超表示，要培育更多具創科潛質、心懷航天夢的新一代，為國家航天事業貢獻力量。
李家超：「本學年起，我們在小學開設了新的科學科，並更新了初中的科學課程，加強了航天與創新科技內容，讓同學們從小接觸國家前沿科技，培養科學思維與創新精神。我們亦會檢視高中數理科目的課程設置，鼓勵更多學生選修，為國家和香港培育未來的科研與創科生力軍。」
