加強執法｜衞生署一連六日打擊車站違例吸煙 下周日起增10個禁煙點

【Now新聞台】衞生署控煙酒辦今日起一連六日，在多個公共運輸設施禁煙區加強執法，但本台發現仍有市民違例吸煙。

接下來的周日，全港十個公共運輸設施會新增為指定禁煙區，其中之一的灣仔會展站公共運輸交匯處，控煙酒辦人員連同當區區議員展開宣傳工作，呼籲市民不要在該處吸煙。

首席控煙酒督察陳達明：「控煙酒辦辦公室主要用便裝執法形式提高執法效率，過去三年來說，由2023年開始，我們的執法數字，發出的告票每年都有上升，由大約6900多張一直上升至去年的1萬3千，看到執法成效一直有進步。」

衞生署表示，選擇會展站交匯處列為新禁煙區是因為車站人流及吸煙人數較多，而未來會按實際情況及需要，定時再調整違例吸煙法例細節。

衞生署加強打擊，第一日紅隧轉車站的禁煙行人天橋上仍然有市民違例吸煙，未見有控煙酒辦人員執法。地上有明確標記為禁煙區，亦有橫額和指示牌提醒市民遵守禁煙規定。

有煙民同意排隊不應該吸煙，但認為戒煙有難度。

煙民：「這是應該的。(為甚麼？)排隊這會影響到別人。(自己會否因而減少吸煙？)沒有可能。(為甚麼？)吸煙就是會吸煙。」

徐先生：「有時候在下面吸煙，吸完煙上車，這裡要多點教育他們，雖然每包煙都加價，但煙民的癮是改不了。吸煙都會自律一點，(他們)會走開，但(排隊)吸煙的話，很多前後(排隊)朋友會出聲。」

陸小姐：「我自己不喜歡二手煙的味道，所以我會很反感，會覺得他們好像沒有甚麼公德心。」

在金鐘巴士總站同樣清晰劃分出禁煙範圍，站內有多個告示牌警示市民，未有控煙酒辦人員在場執法，不少市民等車時，都站於禁煙區外吸煙。

衞生署提醒，任何人在指定為禁煙區或公共交通工具內吸煙可被處定額罰款1500元，控煙酒督察會即時票控，不會事先警告。

