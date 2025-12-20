宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
加強影片生成能力，Adobe 夥 Runway 提升 AI 影片製作體驗
已在 Adobe Firefly 中可開始使用最新的「Runway Gen-4.5」。
隨著影片製作方式愈來愈多加入 AI 元素，創作者最想應是在製作的過程中可減少煩覆步驟，尤其是將 AI 生成的影片融合到自己的創作之中。大力推展 AI 的 Adobe 就在影片生成領域中再度加強，宣布與 Runway 合作，將向用戶提供 Runway 最新影片生成模型的獨家優先體驗權。
Adobe 發文表示已與 Runway 簽下為期多年的策略性合作夥伴關係，著眼於下一代 AI 生成影片製作，Adobe 將成為 Runway 的「優先 API 創意合作夥伴」，意味用戶於 Adobe Firefly 平台上可使用 Runway 最新的 Gen-4.5 影片生成模型，據悉Firefly Pro 方案用戶可在 12 月 22 日前無限制使用 Gen-4.5。Runway Gen-4.5 特點是無論是真實的動作行為、表情豐富的角色肢體語言，或是複雜的場景演出都能完成，而且影片在生成時能維持動作品質與提示詞忠實度等一致性。生成出來的影片可匯入至 Premiere、After Effects 等應用程式進行進一步編輯。早前Adobe 對 Firefly 作出重大更新，將AI能力從原本的圖片生成大幅擴展至影片、配樂等生成，以至完整的影片編輯流程，如今 AI 生成影片功能將進一步加強。
