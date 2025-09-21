加快北都發展 發展及營運模式設計組月內開首次會議

【on.cc東網專訊】為加快北部都會區發展，新一份《施政報告》提出成立「北都發展委員會」，下設3個工作組，而「發展及營運模式設計組」本月將召開首次會議，強調工作組目標是按北都各指定發展區的性質及規模，設計發展及營運模式，包括會適當將相關土地招標由「價高者得」轉向採用「產業綁定」的「雙信封制」。

財金官員今日(21日)在網誌中指出，「雙信封制」有別於傳統一般土地招標「價高者得」，將要求投標企業提交技術方案及發展計劃，讓政府能更全面考慮相關企業落戶發展帶來的投資與技術、經濟與稅收貢獻等，是北都實現「產業綁定」的重要手段。

該官員指工作組會設計不同融資方案，包括政府注資及「土地參股」等；以「土地參股」為例，其中方式是為個別項目成立公司，由政府注入土地、企業負責資金及建築等，以共同開發，充分利用市場資源，加速項目推進，亦減輕政府在土地平整及基建等前期工作的財政承擔。

對於政府會制訂促進產業和投資的「優惠政策包」，豐富招商引資的「工具箱」。該官員指全球爭取優質及龍頭企業落戶競爭激烈，在香港簡單低稅制基礎上，可透過政策創新、彈性靈活與目標企業洽談，並按個別情況運用「優惠政策包」內工具，例如批撥土地、優惠地價、稅務優惠等。

該官員又指在處理個別個案時，包括重點考慮相關企業落戶能為本港經濟、以至日後稅收能帶來多大效益。投資推廣署及引進重點企業辦公室會跟相關企業洽談，進行盡職審查及取得有關政策局支持，最後向他匯報以作決定。他又說，引進辦很快將公布新一批夥伴企業，當中不少是世界級的醫藥企業。

