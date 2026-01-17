加拿大中國達成協議 互降關稅、建新戰略夥伴關係

（法新社北京17日電） 加拿大總理卡尼（Mark Carney）與中國國家主席習近平16日在北京舉行8年來兩國領導人首次會晤，並互降電動車、芥花籽關稅、促進觀光與能源合作等達成協議。

卡尼盛讚加拿大與中國在建立「新戰略夥伴關係」下達成「具劃時代意義」協議，為過去幾年外交糾紛、報復性逮捕及關稅爭議翻篇。

卡尼一直致力降低加拿大對主要經貿夥伴及傳統盟友美國的依賴，尤其美國總統川普去年回鍋後，對加國產品大幅加徵關稅。

廣告 廣告

卡尼在與習近平會談後的記者會說：「加拿大與中國已經達成一份初步但意義重大的貿易協議，將消除貿易障礙並降低關稅。」

根據協議，曾是加拿大芥花籽最大出口市場的中國，預計在3月1日前，將芥花籽產品的關稅從現行的84%調降至約15%。

另外，中國也將開放加拿大旅客免簽入境。

作為回應，加拿大將給予進口的中國電動車6.1%的關稅，進口配額為4萬9000輛。

卡尼談到電動車協議時表示「這是回到雙方貿易摩擦之前的水平」。

一向主張不與加拿大談判貿易並堅稱美國不需要鄰國產品的川普告訴媒體，卡尼此行爭取到協議是「好事」。

川普說：「如果能和中國達成貿易協議，就應該這麼做。」

加拿大芥花籽協會主席戴維森（Chris Davison）稱這項協議是「重要的里程碑」。

但加拿大全球汽車製造商協會（Global Automakers of Canada）則表達憂慮，表示這項協議固然是為舒緩芥花籽產業壓力而展現「善意」，但以低關稅允許成千上萬輛中國製電動車進入加拿大「恐導致重大市場扭曲」，並可能傷害就業市場。