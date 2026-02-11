加拿大卑詩省校園槍擊案 至少 10 死包括槍手 警方調查犯案動機 當地中小學停課｜Yahoo

加拿大卑詩省 Tumbler Ridge（圖片：Getty Images）

【Yahoo 新聞報道】加拿大卑詩省北面小鎮 Tumbler Ridge 周二（10 日）發生槍擊案，至少10人死亡包括一名槍手，2名傷者情況嚴重，25 人在醫院接受治療及傷勢評估。

加拿大皇家騎警（RCMP)約在當地時間下午 1 時 20 分接報，其後警方在一所高中內發現6人死亡，另外在相信與案件相關的一處住所內發現多2名死者，另外一人送院途中不治。涉案槍手證實較早前在校內自殺身亡。

2名傷者由直升機送院救治，情況嚴重，另有25人正在醫院接受治療及檢查。

警方調查是否有第二名疑犯

警方指，相信已確認槍手身份，正調查疑犯的犯案動機，及是否有第二名嫌疑人涉案。據早前警方發出的警報，描述嫌疑人為一名身穿連身裙、棕色頭髮的女子。

警方對周邊地區的公共警報至下午6時45分解除，案發中學約 100 名學生和教職員已撤離，Tumbler Ridge的中小學本周將全面停課，當局加派心理學家為學生和家長提供支援。

加拿大有嚴格的槍支管制，校園槍擊案較為罕見，今次是僅次於 1989 年蒙特利理工學院14死槍擊案以來，當地再次發生傷亡嚴重的校園槍擊案。

來源：CBS