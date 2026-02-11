狗隻入食肆｜謝展寰：考慮限每人兩狗
加拿大卑詩省校園槍擊案 至少 10 死包括槍手 警方調查犯案動機 當地中小學停課｜Yahoo
Tumbler Ridge的中小學本周將全面停課，當局加派心理學家為學生和家長提供支援。
【Yahoo 新聞報道】加拿大卑詩省北面小鎮 Tumbler Ridge 周二（10 日）發生槍擊案，至少10人死亡包括一名槍手，2名傷者情況嚴重，25 人在醫院接受治療及傷勢評估。
加拿大皇家騎警（RCMP)約在當地時間下午 1 時 20 分接報，其後警方在一所高中內發現6人死亡，另外在相信與案件相關的一處住所內發現多2名死者，另外一人送院途中不治。涉案槍手證實較早前在校內自殺身亡。
2名傷者由直升機送院救治，情況嚴重，另有25人正在醫院接受治療及檢查。
警方調查是否有第二名疑犯
警方指，相信已確認槍手身份，正調查疑犯的犯案動機，及是否有第二名嫌疑人涉案。據早前警方發出的警報，描述嫌疑人為一名身穿連身裙、棕色頭髮的女子。
警方對周邊地區的公共警報至下午6時45分解除，案發中學約 100 名學生和教職員已撤離，Tumbler Ridge的中小學本周將全面停課，當局加派心理學家為學生和家長提供支援。
加拿大有嚴格的槍支管制，校園槍擊案較為罕見，今次是僅次於 1989 年蒙特利理工學院14死槍擊案以來，當地再次發生傷亡嚴重的校園槍擊案。
來源：CBS
屯門謀殺案死者女兒失聲驚叫 街坊入屋赫見男子頭顱布滿乾涸血漬
【on.cc東網專訊】屯門新秀街井頭中村昨日發生謀殺案。一名63歲男子頭部有嚴重受傷當場證實死亡，人員經調查後拘捕死者妻子。
打擊新型撞車碰瓷黨 警旺角搜查一律師行
新型撞車碰瓷黨引起社會關注，多名司機在輕微交通事故發生後相隔一段長時間，遭人無理索取高額賠償，據了解多宗案件疑涉相同律師行和醫生，懷疑出現「集團式」敲詐。警方上周透露，已就有關案件以涉嫌串謀詐騙拘捕3男1女。據悉，其中兩名索賠人是一對均為37歲的夫婦，分別報稱的士司機及護士；另外兩人則為醫生。警方繼續調查事件，大批人員昨日搜查旺角一間疑涉案的姓林律師行，並檢走多箱證物。
緬北明家集團要犯明珍珍 庭上懺悔願擔責
【on.cc東網專訊】緬北明家犯罪集團首要分子明珍珍等11人，被浙江省溫州市中級人民法院以故意殺人、故意傷害、非法拘禁、詐騙、開設賭場等罪判處死刑，上月底已伏法。內地官媒周日（8日）播出明珍珍當庭懺悔的影片。
黎智英判刑︱江旻憓批案件「惡劣」：任何危害國安行為將受法律嚴懲 今後聚焦經濟民生｜Yahoo
壹傳媒創辦人黎智英因串謀勾結外國勢力及串謀發布煽動刊物罪，被判監 20 年。政府各部門在判刑後陸續表態支持，政界及立法會議員亦在網上發文。新晉立法會議員江旻憓亦就此發聲，稱法庭向社會傳遞了明確信息，任何危害國家安全，危害市民福祉和社會穩定發展的行為都將受到法律的嚴懲。
黎智英遭重判20年 聯合國要求立即撤銷判決放人
（法新社日內瓦9日電） 聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）今天譴責香港壹傳媒集團創辦人黎智英遭重判20年有期徒刑，要求應「立即撤銷」這項判決並放人。黎智英等9人及前蘋果日報3家公司因觸犯國安法，香港高等法院今天宣判，其中黎智英被重判20年。
又再出事！世紀賤男羽賀研二涉非禮兩女第4度被捕
【on.cc東網專訊】64歲日本過氣男星羽賀研二，向來形象負面，過去曾多次爆出詐騙、恐嚇、性侵等醜聞，被封世紀賤男。昨日(9日)，他涉嫌於去年3月與沖繩的食肆內非禮兩名女性，相隔1年兩個月第4度被拘捕。
證券欺詐案主腦被判囚最長24個月 涉利用「唱高散貨」計劃社媒「股票貼士」無抵押賣空
證監會(SFC)公布，區域法院繼早前裁定兩名主腦及其各自妻子就涉及四家香港上市公司股份的證券欺詐罪名成立後，昨天(9日)分別判處兩名主腦監禁，而二人的妻子則被判社會服務令。
天水圍天瑞邨女子偷單車事敗 逃至河邊企跳被帶返安全位置
【on.cc東網專訊】天水圍有人偷單車事敗後企圖跳河。今晨(10日)11時38分，一名女子於天瑞邨企圖盜去一輛單車，店舖職員發現後喝止並報案求助。女子見事敗慌忙逃去，職員從後追截該女子至天瑞邨瑞輝樓對開一段天水圍河畔徑時。女子見逃跑不果後，於河邊一石壆危站並聲稱
屯門井頭中村謀殺案 六旬翁倒斃屋內 警拘51歲妻子 夫妻有長期病、素有積怨｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】周一（9日）傍晚6時許屯門井頭中村發生一宗謀殺案，一名 63 歲男子頭部嚴重受傷，當場證實死亡。警方今（10 日）以「謀殺」罪拘捕51歲死者妻子，初步懷疑她用硬物擊斃事主。
二戰礦災調查背後致命隱患？ 台潛水員赴日撈骨命喪海底！
這起發生在日本山口縣宇部市的潛水悲劇，讓人忍不住感慨歷史的陰影竟延伸到現代。一名57歲的台灣魏姓男子，本是抱著公益心態參與打撈二戰礦難遺骨的調查，卻在下水僅半小時後突發痙攣，失去意識，最終心肺停止不治身亡。
騙案｜台灣女網友「被逼良為娼」 39歲男多次借錢失逾300萬元
情人節將至，不少網友趁佳節前結識新朋友，希望對方陪伴過節，但一旦打開戀愛腦，特別容易中伏。日前一名39歲男士報案，指去年11月透過Telegram交友群組結識一名自稱來自台灣的女網友。對方聲稱「被逼良為娼」，短短兩個月內以還債、處理親人身後事等藉口向事主借錢。事主因「戀愛腦」發作，誤信騙徒，分15次將超過300萬元轉賬給對方。其後騙徒失聯，事主才如夢初醒，發現受騙。一周至少15網戀騙案 損失逾千萬元過去一周，警方接報至少15宗相關網上情緣騙案，總損失金額超過1,100萬元。今時今日網上交友都好平常，但對方一但提及金錢、投資、以不同藉口要求過數，要立即Red Flag。沉船前，使用守網者網站的「防騙視伏器」或「防騙視伏App」，輸入對方電話、帳戶號碼等資料查證。
黎智英案判刑︱78歲黎或監獄度餘生？李桂華：天先知道︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】壹傳媒創辦人黎智英被判囚 20 年，為《國安法》實施以來刑期最重的被告。其餘 8 名認罪被告則被判囚 6 年 3 個月至 10 年。警方國安處總警司李桂華表示歡迎法庭的判刑，認為法庭判刑足以反映事件嚴重性，突顯他罪魁禍首及幕後推手的角色。被問到現年78歲的黎智英或會在監獄度過餘生，李桂華稱「天先知道」，強調黎「所獲刑期係佢十分應得」。至於警方會否就刑期作上訴，李稱要先與律政司商討，並指警方仍未完成調查案件，但詳情不便透露。
李嘉誠基金會續贊助外傭遊覽香港迪士尼樂園 名額加碼至5,000人涵更多族裔
李嘉誠基金會聯同香港迪士尼稱，2026年度將邀請5,000名各族裔外籍傭工暢遊樂園，旨在向默默耕耘的外籍家庭傭工致以由衷謝意。2026年度活動注入更多元文化色彩，增加名額，讓溫暖遍及不同族裔社群。 活動日期為2026年3月29日及4月12日。
黎智英判刑｜聯合國、加拿大促放人 賴清德：「一國兩制」名存實亡 外交部：無權說三道四｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】壹傳媒創辦人黎智英因串謀勾結外國勢力及串謀發布煽動刊物罪，昨（9 日）被判監 20 年。聯合國呼籲立刻撤銷判決並釋放黎智英，加拿大亦促當局基於人道主義放人。台灣領導人賴清德今（10 日）表示，判決再次證明北京所宣稱的「一國兩制」早已名存實亡，呼籲北京當局立即釋放黎智英，「停止假借司法之名、行政治迫害之實」。
