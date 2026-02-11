加拿大卑詩省驚傳槍響 疑似凶嫌在內至少10死

（法新社蒙特婁10日電） 加拿大卑詩省坦布勒嶺（Tumbler Ridge）今天驚傳槍擊事件，造成10人死亡，包括1名疑似槍手。

有7人在一所中學槍擊事件中死亡，另有2人在一處住宅內被發現死亡。

加拿大皇家騎警（Royal Canadian Mounted Police）表示，這起事件涉及卑詩省坦布勒嶺中學（Tumbler Ridge Secondary School）1名「持續開槍的槍手」，而這名疑似槍手也被發現死亡，似是因自我傷害所致。（編譯：徐睿承）