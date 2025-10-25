加拿大對進口中國卡車車身 展開反傾銷調查

【on.cc東網專訊】加拿大邊境服務局周五（24日）公布，已對來自中國的卡車車身展開反傾銷調查，以確定中國生產商出口的卡車車身是否以不公平價格銷售或獲得補貼。

加拿大卡車車身製造商Morgan Canada Corp和Morgan Transit Corp向政府申訴指，傾銷及接受補貼的進口卡車車身壓低了商品價格，減少了訂單，導致加拿大企業銷售損失。邊境服務局表示，將在今年12月23日對調查中本地製造商受到的損害作出決定，加拿大國際貿易法庭明年1月22日會對傾銷及補貼問題作出裁決。

廣告 廣告

中國和加拿大近年發生多次貿易糾紛，包括去年中國對加拿大油菜籽、海鮮及豬肉加徵關稅，以反制加拿大對中國電動汽車、鋼鐵及鋁材徵收的關稅。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】