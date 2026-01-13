加拿大明報 1.17 起停刊 結束33年歷史 北美業務半年蝕過千萬元｜Yahoo

【Yahoo新聞報道】擁有 33 年歷史《加拿大明報》將於周六（17 日）起停刊。《加拿大明報》周一（12 日）向多倫多版員工以電郵或親身發信通知，1 月 16 日將會是《加拿大明報》最後一個出版日，至於公司 Ming Pao Newspapers (Canada) Limited 將於 1 月 31 日終止聘用員工並停止運作，發信人為世華媒體執行董事兼行政總裁張裘昌（Francis Tiong）。隨著《加拿大明報》停刊，當地將再無印刷版中文日報。

最少 60 名員工受影響

《加拿大星島日報》引述安大略省勞工廳文件，未計及管理層職員，《加拿大明報》多倫多分部有 38 名全職及 24 名兼職員工受影響。《加拿大明報》報道，停運決定是由香港《明報》總公司作出和直接啟動相關程序。

《加拿大明報》是目前加拿大唯一實體中文日報。（加拿大明報多媒體頻道截圖）

1993 年創立

《加拿大明報》在 1993 年 5 月 28 日於多倫多創刊「加東版」，同年 10 月 15 日在溫哥華創刊「加西版」；創辦人查良鏞同年 12 月將《明報》賣盤給商人于品海。兩年後，常青集團、世華媒體創辦人張曉卿從于購入《明報》至今，張曉卿去年 11 月逝世，終年 91 歲。

前年放售溫哥華辦事處

近年財政緊絀的《加拿大明報》，曾於前年於網上發起簽名運動，要求獲加拿大聯邦政府文化遺產部的期刊基金（Canada Periodical Fund）財政支援，但未成功。當時的聲明指，基金拒絕資助「將《明報》推向倒閉邊緣」。同年有地產代理亦刊登廣告，顯示卑詩省列治文的《加拿大明報》加西辦事處物業放盤求售。

年報：廣告市場疲弱、印刷需求下滑

根據世華媒體去年底發布的 2025/26 年度中期業績報告，北美業務「持續面臨廣告市場疲弱及印刷需求下滑的結構性挑戰」，截至 2025 年 9 月 30 日為止 6 個月，北美營業額為 250.4 萬美元，較前一年同期下跌 16.1%，稅前虧損就收窄至 166.8 萬美元（1,300 萬港元）。

卑詩省列治文的《加拿大明報》加西辦事處物業曾經在前年求售。（Google Maps）

明報加拿大公司周一向員工發信。