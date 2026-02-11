加拿大校園槍擊案 學生：用障礙物堵門等待救援

（法新社多倫多10日電） 加拿大卑詩省坦布勒嶺鎮一所高中今天發生大規模槍擊案，一名女子闖入校園開火，造成9死、數十人受傷。有學生受訪時說，他們用障礙物將教室門堵住，等待警察救援。

警方在初步緊急警報中說，槍手是「一名穿著洋裝、棕色頭髮的女性」，還說槍手已經身亡，依傷勢來看似乎是自盡。

加拿大皇家騎警（RCMP）指出，這起校園槍擊事件共釀成27人受傷，其中兩人傷勢嚴重。

加拿大總理卡尼（Mark Carney）表示，這起發生在卑詩省坦布勒嶺（Tumbler Ridge）的駭人暴力事件令他感到「心碎」，他已取消原定明天前往德國慕尼黑（Munich）參加安全會議的行程。

倖存的12年級學生奎斯特（Darian Quist）說，起初覺得「應該沒什麼事」，後來開始收到一些「令人不安」的現場照片，「才意識到事情的嚴重性」。

奎斯特說，他和同學們用桌子堵住教室門口，在封鎖狀態中等了兩個多小時，直到警方「破門而入」，護送他們離開學校。

警方尚未公布槍手及受害者的年齡資訊。

卑詩省長尹大衛（David Eby）說，這是令人「難以置信」的悲劇。在加拿大，大規模槍擊案極為罕見。

加拿大皇家騎警北區指揮官佛洛伊德（Ken Floyd）說：「這是極為艱難且沉重的一天，我們感謝大家配合，警方將繼續進行調查。」

佛洛伊德告訴記者，槍手正是先前在緊急警報中描述的那名「女性嫌犯」，但拒絕洩露其身分細節。

坦布勒嶺鎮地處偏遠，位於卑詩省北部洛磯山脈山麓，人口約2400人，距溫哥華東北方約1155公里。（編譯：劉文瑜）