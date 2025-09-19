加拿大港人救生艇計劃 CBC：多宗簽證申請造假 涉代筆、抄襲論文取得學歷｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】加拿大在2021年推出救生艇計劃，為港人提供快速移民渠道，相關計劃疑遭濫用。加拿大廣播公司CBC 報道，至少7宗聯邦法院案件裁決顯示，申請人涉以代筆、抄襲等方式取得學歷，因失實陳述而被拒發簽證。加拿大移民部門指，若申請人提供虛假資訊，新規定可處以最高 150 萬加幣罰款。

據報道，至少7宗聯邦法院判決涉及申請人虛假陳述，全部涉及申請「開放式工作簽證」。移民官員對申請人的文憑和碩士學位提出質疑，發現有申請人對所獲學歷的專業領域「幾乎一無所知」；有拒簽理由包括申請人「大規模抄襲作業」，並無法證明掌握相關專業知識；亦有申請人學位的論文提交日期與畢業日期相同，懷疑僱用代筆。

齊切斯特大學及安格里亞魯斯金大學分別發聲明指，畢業生必須達到嚴格學術標準，濫用學校名譽會採取措施。安格里亞魯斯金大學指，學校未有與移民諮詢公司合作，並將對任何濫用學校名稱和資格的行為「採取行動」。

港人組織：個案僅屬少數

海外港人組織「Hong Kong Pathway Alliance」發言人 Calvin Wong 表示，近年成千上萬的計劃申請者為加拿大經濟、民生和社區做出貢獻，聯邦法院案件只是少數個案，不應掩蓋絕大多數申請者持有合法的學歷，並希望完全融入加拿大社會的事實。

加拿大移民部門表示，當局已提議新規例，對教唆移民虛報身份的人，處以最高150萬元加幣罰款。

加拿大政府於2021年推出「救生艇」計劃，容許在過去10年內獲得加拿大院校或國際同等院校頒發的文憑、學位或博士學位的港人，申請開放式工作簽證（Open Work Permit），滿一年後可經計劃申請永久居留權（Permanent Resident）。

來源：CBC