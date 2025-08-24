加拿大總理卡尼訪問烏克蘭 料將晤澤連斯基

加拿大總理卡尼訪問烏克蘭，是他上任總理之後首次正式訪問當地。 卡尼在社交媒體發文，說此行正值烏克蘭獨立日，是烏克蘭歷史上的重要時刻。卡尼說，加拿大將會加強對烏克蘭的支持，致力實現烏克蘭的公正持久和平。 加拿大廣播公司引述隨行官員報道，卡尼將以特邀嘉賓的身份，參與烏克蘭獨立日慶祝活動，並與總統澤連斯基會談。預料兩人會討論追加軍事援助的細節、以及研究合作生產國防裝備的可能性。