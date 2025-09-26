加拿大與印尼簽署歷史性自貿協定 大幅削減關稅

（法新社蒙特婁26日電） 加拿大與印尼已簽署一項雙邊自由貿易協定，加拿大對其在東南亞最大市場逾95%出口貨品將享有關稅豁免或降低關稅。

多位專家告訴法新社，這項戰略性協定是在全球經濟動盪、美國保護主義政策加劇的情況下達成。

加拿大總理卡尼（Mark Carney）指出：「這是在正確時機，與正確夥伴達成的正確協定。」

他強調，印尼是「加拿大在東南亞最大的出口市場」。

印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）昨天正式訪問渥太華時，稱簽署這項協定是「歷史性時刻」，因為這是首份與東南亞國協（ASEAN）成員國簽署的此類協議。

他說：「我很幸運能成為把這份協定帶回國內的印尼總統。」

加拿大的出口包括小麥、碳酸鉀、木材和大豆。

簽署這項「全面經濟夥伴關係協定」（CEPA），將讓加拿大加強在印太地區的存在，與前總理杜魯道（Justin Trudeau）政府揭示的戰略相符。

這項協定也規定，印尼出口至加拿大貨品將享有90%以上關稅豁免，有助印尼服裝和皮革製品銷往這個北美市場。

同時，兩國還簽署一項國防合作協議，目的在加強軍事訓練、海上安全、網路防禦和維和等領域的合作。（編譯：徐睿承）