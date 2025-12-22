加拿大華人DJ鬧爆電台歌曲榜公正性 試過因上榜歌太難聽想辭職

Gareth. T

每年樂壇頒獎禮都一定有賽果不公嘅爭議，今年商台「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎」最後五強名單公布後，唔少網民都質疑甚受坊間歡迎、湯令山Gareth T嘅《用背脊唱情歌》居然冇份，惹來唔少迴響。

加拿大中文電台DJ李稼軒直言對歌曲上榜與否冇決定權，更試過因上榜歌太難聽想辭職

李稼軒

唔止樂迷對電台公正性有所質疑，就連DJ都發聲。喺加拿大中文電台負責報榜嘅DJ李稼軒都有感而發，佢喺社交平台發文直指有歌曲即使難聽都可以上榜，甚至令佢因此想辭職。「有時我想嚴正聲明，我係冇權決定每個禮拜我節目入面播放嘅歌。中文歌曲排行榜聽到英文歌我自己都會起火。難聽嘅歌我會起火。發音唔正但係要夾硬唱我起火。所以如果你聽我節目嘅歌聽到＿出聲，I want you to know I stand with you. 利申：我試過聽到難聽嘅上榜歌而萌生辭職嘅念頭」。

廣告 廣告

李稼軒

有網民表示支持以外，亦都批評加拿大華人電台節目固步自封「呢度啲電台都係不思進取同求求其實, 諗住食老本食過世, 明白你果種有心無力嘅無奈。其實只係想個電台尊重吓音樂同專業少少, 真係咁難咩?」。就連前新城DJ關逸揚都留言話「算啦，以前數榜，我好多時都會O咀」。

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可即時換領限量新人禮，立即下載！