加拿大養殖場爆禽流感 400 鴕鳥恐被殺 場主法律抗爭 當局暫緩撲殺令︱Yahoo

加拿大最高法院暫緩近 400 隻鴕鳥的撲殺計劃（Universal Ostrich Farms/Facebook）

【Yahoo新聞報道】加拿大最高法院昨日（24 日）下令，暫緩英屬哥倫比亞省一個鴕鳥養殖場「Universal Ostrich Farms」近 400 隻鴕鳥的撲殺計劃，原因是養殖場業主就當局的撲殺命令提出上訴。事件起因於去年 12 月，該場爆發禽流感，已有 69 隻鴕鳥死亡，加拿大食品檢驗局（CFIA）隨後下令撲殺所有鴕鳥。

綜合外媒報道，最高法院裁定暫時凍結撲殺行動，直至法院決定是否受理上訴。裁決同時要求飼養場不得干擾，並指示 CFIA 保留對鴕鳥的管控權，確保牠們獲得適當飼料及獸醫監督。食品檢驗局強調，若讓已暴露於禽流感的禽鳥存活，可能增加病毒變異風險，並對公共衛生構成威脅。

廣告 廣告

Pasitney得悉裁決時與支持者擁抱慶祝（Universal Ostrich Farms/Facebook）

得悉裁決後與支持者擁抱慶祝

養殖場其中一名負責人 Katie Pastiney 早前更曾呼籲美國總統特朗普及富豪馬斯克出面干預。她在社交平台表示，與母親曾因嘗試餵鴕鳥而被捕，其後獲釋，但不得再進入鴕鳥圈養區。她們得悉裁決時與支持者擁抱慶祝，Pastiney 更激動表示「牠們今天活着」。

養殖場的法律抗爭已持續數月，動物維權組織 Animal Justice 形容這次裁決是「最後一刻的救命繩」，認為案件反映動物的生命應獲重視，質疑在病毒爆發數月後再撲殺是否合理。

另一方面，檢驗局人員早前在養殖場以乾草堆築起圍欄準備撲殺，不過部分乾草牆凌晨起火，皇家騎警形容事件「可疑」，現正調查起火原因。

養殖場上傳影片，指控加拿大食品檢驗局拆除鴕鳥圈舍的監控攝影機。（Save Our Ostriches／Facebook）

鴕鳥康復後仍可能具傳染性

食品檢驗局在法庭文件中指出，場內的鴕鳥曾感染更致命的禽流感病毒，即使康復後，環境中仍可能殘留感染源，帶來再度傳染的風險。養殖場則堅稱鴕鳥已健康，並具科學研究價值，要求進一步測試，但檢驗局表示政策不容許再作檢測。

美國衛生部長甘迺迪（Robert F Kennedy）曾致函加拿大食品檢驗局，要求改為研究這些鴕鳥；美國醫療保險及醫療補助服務中心主管 Mehmet Oz 亦提出將鴕鳥安置於佛羅里達州的牧場，但遭拒絕。