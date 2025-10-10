德國取消移民快證 廢除「三年入籍」
加拿大魁北克水電局間諜案︱前員工被控為中國從事間諜活動 法院拒批辯方刪改資料︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】加拿大魁北克法院今日（10 日）駁回魁北克水電局（Hydro-Québec）的申請，拒絕在一宗涉及疑為中國從事間諜活動的案件中刪改部分資料。法官裁定，該公司未能證明公開相關內容會對商業利益構成嚴重及真實風險。
綜合外媒報道，被控為中國從事間諜活動的 38 歲男子王躍生（Wang Yuesheng） ，是魁北克水電公司的前員工。他在 2022 年被捕，成為首名依據加拿大《保安資料法》被控經濟間諜罪的人。王否認所有控罪。
審訊於周一在魁北克朗基爾法院展開，辯方律師陪同王躍生及其伴侶到庭。魁北克法院法官 Jean-Philippe Marcoux 以口頭裁決指出，魁北克水電局律師團未能證明，公開所涉資料會對公司的商業利益構成具體風險。法官又稱，該公司要求封存或刪改的內容過於籠統，並不屬於商業機密。
亦被控非法獲取商業機密
王躍生除間諜罪外，亦被控違反《刑事法典》，包括欺詐使用電腦、非法獲取商業機密及違反信任罪。去年 4 月，他再被加控兩項罪名，涉嫌為中國採取行動，並向中國通報有關意圖。
案件原定周一開審，但因魁北克水電公司上周遞交的申請而延誤。整個審訊預計歷時約四星期。
