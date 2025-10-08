加拿大30條白鯨擬運往珠海長隆 加政府拒批 樂園稱無力照護或施「安樂死」｜Yahoo

自 2019 年以來，Marineland 已有 20 頭鯨類死亡。 (Tara Walton/Toronto Star via Getty Images)

【Yahoo新聞報道】加拿大安大略省（Ontario）知名海洋主題樂園「海洋世界」（Marineland）近日引發輿論爭議，園方早前申請把30頭白鯨（beluga whales）出口予中國珠海長隆海洋王國，聯邦政府以擔心白鯨會用於「娛樂大眾」拒批；園方其後向政府申請資助，稱因陷入財困已無力提供足夠照護，否則會將該批白鯨人道毀滅，惟撥款申請亦遭否決。

漁業部拒批出口白鯨予中國

Marineland早前申請出口許可，擬將 30 頭白鯨運往中國珠海長隆海洋王國，但遭到加拿大聯邦政府拒絕。漁業部長Joanne Thompson 解釋，加拿大在2019年已立法，禁止圈養鯨魚和海豚作娛樂用途，擔心將這些白鯨運往中國，牠們最終會被用於「娛樂大眾」，淪為表演用途。她強調，不會批准令動物「重返娛樂表演」的計劃。

廣告 廣告

Marineland 上周五（3日）向政府發信指，園方陷入財困，若無資金援助，只能對白鯨實施安樂死。Marineland 要求聯邦政府提供緊急資金，協助飼料及醫療開支。園方亦指，除中國外，暫無其他合適機構接收白鯨，尋求漁業部協助尋找白鯨新去向。

白鯨或面臨安樂死

漁業部周一（6 日）晚致函 Marineland，重申聯邦政府不會提供資金援助，並指「園方多年來飼養白鯨，卻未有制定可行方案，責任不應由政府承擔」，部門同時指出，動物福利屬省級職權範圍，促請安省政府介入。

安省省長Doug Ford 則指，允許白鯨出口屬聯邦層面責任，呼籲聯邦政府重新考慮有關決定。

兩級政府互相卸責

Marineland 曾是當地熱門旅遊景點，但近年入園人數銳減，自去年夏季關園後，今年夏季未有開園，園方自 2023 年起出售資產，包括遊樂設施等。Marineland 園內目前仍有白鯨、海豚、海獅、海豹及部分陸地動物。自 2019 年以來，園內已有 20 頭鯨類死亡，包括 19 條白鯨及 1 條虎鯨。

動物權益組織 World Animal Protection Canada 譴責 Marineland 以白鯨作為籌碼，批評此舉「道德上不可接受」。該組織野生動物項目經理 Erin Ryan 呼籲安省政府立即提供援助，並根據《防止虐待動物法》（PAWS Act）暫時接管白鯨，以防止牠們被安樂死。

Erin Ryan表示，安樂死不應被視為節省開支的手段，只有在獨立獸醫評估確定對動物最有利後，才能採取安樂死。她促請聯邦與省政府重啟專家會議，研究包括與新斯高沙省（Nova Scotia）合作建立白鯨庇護區等長遠方案。

來源：CBC