加沙饑荒｜ 累計313人餓死 教宗籲聖地永久停火 英國調查：以軍蓄意推行飢餓戰略｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】聯合國本月 22 日發表報告，確認加沙陷入饑荒，近四分之一民眾缺糧。當地衛生部周三（27 日）公佈，過去一日內再有 10 名巴勒斯坦人因飢餓而死亡，包括兩名小童，令營養不良死亡人數累計已增至 313 人。教宗良十四世在梵蒂岡再度公開呼籲停火、釋放人質及提供人道援助。總部位於倫敦的人權調查團隊「法證建築學」（Forensic Architecture）調查指，以軍蓄意推行飢餓戰略，導致加沙地區陷入饑荒。
兒童飢餓死亡比例近四成
據加沙衛生部公佈的最新死亡人數，當地營養不良死亡人數累計已增至 313 人，當中 119 名為兒童，兒童飢餓死亡比例近四成。
教宗良十四世周三在梵蒂岡主持公開接見活動時表示，強烈呼籲讓聖地（Holy Land）上「那麼多恐懼、毀滅和死亡」的衝突結束，「我懇求達成永久停火，便利人道主義援助安全進入，並充分尊重人道主義法。」
教宗籲停火 以軍繼續軍事行動
良十四世一如以往沒有點名以色列或哈瑪斯（Hamas），他在發言中提及，國際法規定「保護平民的義務、禁止集體懲罰、無差別動用武力、強迫人民流離失所」。教宗的發言兩次被在場數千名信眾的掌聲打斷。
然而，以軍仍然以「拆除恐怖基礎設施，消滅恐怖分子」為由，繼續推進在加沙的地面行動，周三時坦克砲擊了加沙北部的街區，加沙衛生當局指，至少 76 人在過去一日死於以軍砲火攻擊。
人權調查團隊「法證建築學」（Forensic Architecture）發表一項調查指，研究人員透過影片和衛星圖像定位和驗證，記錄由今年3月18日至8月1日期間，以軍對平民的襲擊、對食品倉庫等基礎設施的破壞及以色列支持的團伙搶劫行為等。
聯合國網絡400個配送點 被4個大型配送點取代
調查指，以軍拆除和破壞加沙的民事援助系統，並以軍方控制的援助系統取而代之，實現軍事和政治目標。過去聯合國主導的配送網絡在加沙各地有約 400 個配送點，但當民事系統被由美國、以色列支持的加沙人道主義基金會（GHF）取代後，GHF 僅為加沙約 200 萬人口建立 4 個「大型配送點」。
調查形容，這些大型配送點「設計上是致命的」，民眾必須進入以色列控制的軍事區，開放時間通常只有幾分鐘，幾乎不會事先通知，一些家庭會為此搬到離站點更近的地方，正好配合以色列試圖將加沙人口南遷的計劃。同時，以軍和承包商會用武器包括實彈控制人群，造成大量巴人死亡，GHF 的分發過程導致站點或附近幾乎每次都會發生大規模傷亡事件。
自5月27日以來，已有 1,300 多巴人在 GHF 站點取得援助時喪生。調查說明，援助物資如何被操縱，用於殺害而不是拯救巴人，質疑以色列將援助武器化，迫使巴人長途跋涉前往加沙走廊南部由軍方控制的物資中心；同時向尋求援助的平民開槍，蓄意推行飢餓戰略，導致加沙地區陷入饑荒。
