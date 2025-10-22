不斷更新｜累計 22 名議員宣布棄選立法會
加糖咖啡＝不健康？專家揭真相：一天喝超過「X杯」才真的有影響
現今喝咖啡與健康問題一直是大家討論的話題之一，咖啡可以透過增加身體的心率和能量消耗來促進新陳代謝，卻也是致癌原因？中國南方醫科大學的一項大型研究報告發表，證實咖啡加糖一樣能降低死亡率。
咖啡致癌？研究逾30年追蹤20萬名參與者
對於咖啡與死亡率的關係，學術界其實早有研究，早於2015 年哈佛大學公共衛生學院的研究人員就曾對超過20萬名參與者進行了30年的追蹤，結果顯示，每天喝五杯或更少咖啡的人，死亡風險較低，尤其是死於心血管疾病、神經系統疾病、第二型糖尿病和自殺的風險。
咖啡加糖／沒加糖，結果不一樣？
不過人們喝咖啡時，會習慣加糖，於是有人質疑：即使咖啡本身對健康有益，加糖喝還行嗎？先前的研究關注的是參與者每天喝多少咖啡，但沒有關注他們是否加糖。而近期中國南方醫科大學在Annals of Internal Medicine發表的論文，就回答了這個問題。
研究人員從英國生物樣本庫（UK Biobank）收集171,616名沒有心血管疾病或癌症的參與者，記錄他們喝咖啡的模式。參與者中有24.2%不喝咖啡，剩餘約13萬飲用咖啡的人中，55.4%習慣飲無糖咖啡，14.2%喜歡喝加糖，6.1%則會用代糖，份量約為每天1茶匙。經過7年追蹤，當中3,177人死亡，其中1,725名死於癌症，628名死於心血管疾病。
怎樣喝才有益健康
研究發現每天喝2.5-3.5杯（一杯約250毫升）無糖咖啡，與不喝咖啡的人相比，死亡風險降低29%，而癌症及心血管疾病死亡風險，則分別降低31%及34%。
加糖咖啡
研究發現每天喝1.5-3.5杯加糖咖啡，死亡風險降低28-31%，癌症及心血管疾病死亡風險分別降低29-38%及23-25%。可見不管有糖還是無糖，功效並沒有巨大差異。但值得注意的是，每天喝多於4.5杯加糖咖啡時，死亡風險會比不喝咖啡的人增加5%。
代糖咖啡
數據顯示，代糖咖啡的飲用量與死亡風險之間的沒有顯著關聯。也就是說，代糖咖啡能否降低死亡風險並不能下定論。
每天只能加糖一茶匙
研究也比較了即溶咖啡、研磨咖啡和低咖啡因咖啡，發現同樣無論無糖或加糖，咖啡的攝取量與死亡風險也有著同樣關聯。也就是說，不管喝甚麼咖啡，無糖或加糖，只要每天1.5-3.5杯，都可以降低死亡風險。但要謹記，咖啡中添加的糖，每天的總量只能是1茶匙左右。
參考資料：每日新聞／臨床肝膽病雜誌
更多內容：抹茶經濟席捲全球：「翠綠風潮」如何在咖啡文化中攻城掠地？
文章授權轉載自《香港01》。
整理：游軒恩
圖片來源：jenaissante、shutterstock
本文由女人我最大授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
