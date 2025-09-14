加納人以特色棺材送別亡者 在鮮豔色彩中承載生前故事︱Yahoo

販魚人則會以所售魚類的外形來代表生命。( AP Photo/Misper Apawu )

【Yahoo新聞報道】加納首都阿克拉的街頭，隨處可見色彩鮮豔、造型奇特的「特色棺材」（Abebuo），從巨大的粉紅魚、華麗孔雀到塗上國旗圖案的飛機，都成為當地獨特的葬禮文化象徵。這些棺材不僅是安葬工具，更是藉形狀來表達死者生前的身份、職業與地位。

塗上國旗圖案的飛機。(AP Photo/Misper Apawu)

根據《美聯社》報道，這項習俗源自加納的加族（Ga people），並逐漸在全國普及。對於農民來說，棺材可能被製作成農具或農作物的造型；販魚人則會以所售魚類的外形來代表生命；至於象徵權力的獅子形棺材，僅限部族酋長使用。在阿克拉郊區拉巴迪（Labadi），部分皇族家庭的專屬棺材形狀則是公雞，顯示血統與身份的延續。

在當地，製作一副特色棺材通常需時約兩星期，價格由 700 美元（約 5,460 元）起，視乎木材種類與設計複雜程度而有所不同。許多家庭會在成員離世後聚集商討，決定以何種造型來表達紀念。有些家屬心中已有清晰構想，也有人會依靠木匠的建議來塑造最貼切的告別方式。

華麗孔雀。(AP Photo/ Misper Apawu)

能短暫沖淡哀傷

加納的葬禮向來被視為隆重的社會儀式，配合音樂、舞蹈與傳統文化展示，氣氛熱鬧。當色彩繽紛的特色棺材出現在現場，往往能短暫沖淡哀傷，讓哀悼者專注欣賞工藝與創意。木匠 Eric Kpakpo Adotey 形容，「人們會一度忘記棺材裡躺着誰，只顧欣賞作品，現場氣氛因此改變。」

不過，對部分製棺家族而言，這已不單是文化習俗，也是世代相傳的生意。棺材匠人 Nicolas Ablorh Annan 表示，雖然這種做法源於加族，但如今許多作品被外國收藏家視為藝術品。部分棺材甚至沒有裝殮亡者，而是直接出口至海外博物館展覽。他透露，目前正製作 6 副特色棺材，預計下周送往外國。

對部分製棺家族而言，這已不單是文化習俗，也是世代相傳的生意。 (AP Photo/Misper Apawu)

許多家庭會在成員離世後聚集商討，決定以何種造型來表達紀念。(AP Photo/Misper Apawu)

當色彩繽紛的幻想棺材出現在現場，往往能短暫沖淡哀傷，讓哀悼者專注欣賞工藝與創意。 (AP Photo/Misper Apawu)