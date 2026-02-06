加總理放寬期限 推出更可行電動車轉型時程

（法新社多倫多5日電） 加拿大總理卡尼（Mark Carney）今天取消原訂2035年前全國銷售車輛必須全面電動化的政策，與此同時也宣布對汽車產業電動車轉型提供重大投資。

卡尼在公布其汽車產業改革計畫時表示，加拿大汽車業必須為電動車成為主流的未來做好準備，特別是在美國總統川普祭出關稅，導致跨境車輛生產難以為繼的情況下。

卡尼決定終止電動車銷售強制規定，也再度和以氣候政策為主軸的同黨前總理杜魯道（Justin Trudeau）分道揚鑣。

杜魯道內閣當初訂下的目標是2026年售出新車20%須為電動車，2030年達60%，2035年達100%。

這些目標曾獲部分環保團體肯定，但遭汽車製造商痛批，也引發外界憂慮幅員廣闊的加拿大充電設施明顯不足，難以支撐全面電動化。

卡尼強調，他的新汽車戰略將「以成效及解決方案為優先」。

新計畫包括對購買電動車的個人提供加幣5000元（約合3700美元）補助，投資加幣15億元提升充電基礎建設，並斥資加幣30億元「協助汽車產業調適、成長並拓展新市場」。

卡尼告訴媒體：「我們知道汽車產業的發展方向，我們會支持這項轉型。」

當前全球電動車市場推展不均衡。

川普去年取消購買電動車的稅金抵免，衝擊在民主黨拜登政府任內大舉投資電動化的車廠；歐盟去年12月也確立取消原訂2035年起禁售燃油新車的計畫。

卡尼表示，他的新目標是2035年電動車銷售占比75%，2040年達90%。

加拿大汽車製造商協會（Global Automakers of Canada）肯定卡尼政府為電動化提供「更明確的方向」，包括「積極推動充電基礎設施建設」的承諾。

加拿大氣候研究院（Canadian Climate Institute）也稱卡尼的汽車政策是「邁向藉由潔淨電力實現更可負擔未來的正面一步」。

自去年上任以來，卡尼也取消杜魯道對個人家庭課徵的碳稅，並推動興建從亞伯達省（Alberta）通往太平洋沿岸的新油管計畫，但惹惱環保團體。