加總理料將晤中方高層 未正面回應關稅紛爭

【on.cc東網專訊】加拿大外長阿南德周四（16日）一連兩日訪華之際，加拿大總理卡尼同日表示，預計自己快將與中國高層領導人會面，但未正面回應關於取消中國電動車關稅以換取北京方面減免油菜籽關稅的問題。

中加關係過去數年不佳，卡尼上月在美國紐約出席聯合國大會期間，曾與中國國務院總理李強會面，討論美國鋼鐵關稅等經貿問題。卡尼周四在電視新聞發布會上表示，渥太華正重啟與北京的廣泛接觸過去幾年，他預計在未來一個月左右與中國高層領導人會面，雙方將繼續進行這些討論，並觀察貿易關係的發展方向。

中國駐加大使王鏑上周曾表示，中方對加拿大農產品的關稅是反制加方對中國電動車及鋼鋁產品實施的單邊歧視關稅，如加方糾正做法，中方措施自然也會調整。被問及有沒有可能達成此類協議時，卡尼形容把一段更廣泛、可拓展的關係概括為兩件事屬幼稚，兩國正進行一系列更深層次的對話，討論比單一行業和單一貿易更廣泛的問題，事情沒那麼簡單，還要考慮美國可能回應加拿大在汽車關稅問題上的任何舉動。

