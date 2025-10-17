譚耀宗指立會是「政治旋轉門」
加總理料將晤中方高層 未正面回應關稅紛爭
【on.cc東網專訊】加拿大外長阿南德周四（16日）一連兩日訪華之際，加拿大總理卡尼同日表示，預計自己快將與中國高層領導人會面，但未正面回應關於取消中國電動車關稅以換取北京方面減免油菜籽關稅的問題。
中加關係過去數年不佳，卡尼上月在美國紐約出席聯合國大會期間，曾與中國國務院總理李強會面，討論美國鋼鐵關稅等經貿問題。卡尼周四在電視新聞發布會上表示，渥太華正重啟與北京的廣泛接觸過去幾年，他預計在未來一個月左右與中國高層領導人會面，雙方將繼續進行這些討論，並觀察貿易關係的發展方向。
中國駐加大使王鏑上周曾表示，中方對加拿大農產品的關稅是反制加方對中國電動車及鋼鋁產品實施的單邊歧視關稅，如加方糾正做法，中方措施自然也會調整。被問及有沒有可能達成此類協議時，卡尼形容把一段更廣泛、可拓展的關係概括為兩件事屬幼稚，兩國正進行一系列更深層次的對話，討論比單一行業和單一貿易更廣泛的問題，事情沒那麼簡單，還要考慮美國可能回應加拿大在汽車關稅問題上的任何舉動。
【更多即時新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
中國這步棋玩大了？稀土封鎖反讓川普撿回盟友！
根據《彭博》周四 (16 日) 報導，中國宣布對稀土供應鏈實施前所未見的出口管制，引發國際市場震盪。本周在華府舉行的全球經濟領袖會議中，稀土議題成為焦點，美國總統川普趁勢重建外交同盟，與多國協調應對北京的最新動作。分析指出，這鉅亨網 ・ 9 小時前
美國高官記者會談中國實錄：痛批李成鋼、500%俄油關稅、稀土新規難行
1%含中國稀土，都可能被管制。我是說，這範圍和規模大到了無法想象，也根本無法實施。貝森特：補充一點，我們目前正處於90天的關稅休戰期。是不是有可能拉長一些來換取推遲呢？也許吧。但是你們知道的，所有這一切都將在未來幾周、在領導人於韓國會晤前來談判。(新增更多問答內容)More stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 1 天前
中國｜外交部：堅決反對美方動輒拿中方說事
美國總統特朗普表示，印度總理莫迪向他保證，印度將會停止向俄羅斯購買石油。特朗普又說，中國現在亦是時候採取同樣行動。 在北京，外交部發言人林劍批評，美方的做法是典型的單邊霸凌和經濟脅迫，嚴重破壞國際經貿規則，威脅全球產供鏈的安全穩定。中方堅決反對美方動輒拿中方說事，堅決反對對中方濫施非法單邊制裁和長臂管轄。如果中方的正當權益受到損害，中方必將堅決反制，堅定維護自身的主權發展和安全利益。 林劍強調，中方在烏克蘭危機問題上，一貫秉持客觀公正立場，光明磊落，有目共睹。中國與包括俄羅斯在內的世界各國開展正常的經貿能源合作，正當合法。Fortune Insight ・ 19 小時前
特朗普宣布美中處於貿易戰 貝森特提以拉長停火換調整稀土管制
【彭博】— 美國總統特朗普表示已與中國陷入了貿易戰，儘管他的財政部長斯科特·貝森特提議拉長關稅停火期來換取對北京在稀土出口管制上的調整。Bloomberg ・ 1 天前
印度對特朗普聲稱莫迪將停止購買俄羅斯石油表示懷疑
印度外交部表示，對於美國總統特朗普聲稱其與印度總理莫迪通話中、莫迪同意停止購買俄羅斯石油一事表示並不知情。 特朗普周三表示，印方當天已保證將停止進口俄羅斯石油。美國推動此舉旨在加大對克里姆林宮的經濟壓力，以促使結束烏克蘭戰爭。但印度政府發言人周四對特朗普的說法表示懷疑，稱印方並不知悉兩位領導人於前一天有任何對話發生。印度政府此前曾表示，關於俄羅斯石油採購問題，與美國的討論仍在進行中。 據白宮一名官員向英國廣播公司(BBC)確認，特朗普計劃在周四與俄羅斯總統普京通話。(to/m)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 12 小時前
以巴戰爭︱哈馬斯稱已交還所有可取得人質遺體 部份仍埋廢墟 以色列警告或恢復軍事行動︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】哈馬斯今日（16 日）表示，已交還目前在加沙地帶可找到的所有以色列人質遺體，並稱若要尋回更多遺體，需依賴專門設備在被毀的建築瓦礫中搜尋。以色列方面則警告，若哈馬斯未履行停火協議中的相關條款，可能恢復軍事行動。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
香港電訊：正仔細審閱 FCC 發出的「陳述理由命令」
香港電訊(HKT)(6823.HK)就媒體查詢有關美國聯邦通訊委員會(FCC)的行動作出回應稱:「香港電訊(HKT)正仔細審閱美國聯邦通訊委員會(FCC)於2025年10月15日向其發出的「陳述理由命令」以全面了解相關情況。我們將會向相關機構作出適當回應,並盡力履行對所有持份者的責任。infocast ・ 18 小時前
美國財長施壓 要求日本停止購買俄國能源
美國財政部長貝森特在日美財長會議上，求日本停止進口俄羅斯的液化天然氣（LNG）等能源。 日本財務相加藤勝信與貝森特周三 (15 日) 在美國華盛頓舉行了會談，此次會談的議題包括關稅協議中寫入的日本對美投資事宜，以及 G7 國家加強對俄羅斯經濟壓力的措施。 美國正鉅亨網 ・ 21 小時前
立法會選舉︱累計 15 名議員宣布棄選 議會惜別午宴宣布取消︱持續更新︱Yahoo
立法會選舉提名期 10 月 24 日展開，近日多名現任議員都先後宣佈，不會參加 12 月舉行的下一屆立法會選舉，當中包括多位長期服務的功能界別議員及部分政黨成員。部分議員年逾七十歲，退下原因主要涉及年齡、家庭因素及希望讓年輕人接棒。Yahoo新聞 ・ 1 天前
IMF：全球債務將達GDP一倍 中美英債台高築
國際貨幣基金組織（IMF）警告，全球政府債務到2029年將達GDP 100%，在不利情況下可能升至123%，接近二戰後高位。疫情前各國債務已快速上升，政策刺激及公共支出壓力持續增加。借貸成本高企，多達55個國家面臨或將面臨高度債務壓力。IMF建議各國將開支轉向基建與教育等增長領域，以提升債務可持續性並支持全球經濟。Yahoo財經 ・ 19 小時前
立法會選舉｜梁君彥稱爭取連任議員不會獲「特別祝福」 譚耀宗指立會是「政治旋轉門」｜Yahoo
立法會換屆在即，提名期下周五（24日）開始。近日「棄選潮」引起關注，至今（16日）累計有 15 名立法會議員表明棄選立場，不少人稱要交棒給新人。李家超在「行政立法同心治港創未來」研討會致辭，他鼓勵愛國愛港立場堅定、有管治能力、熱心服務公眾的優秀人才積極參選。上月宣布不再參選的立法會主席梁君彥表示，議員更新換代是健康自然常態，而「爭取連任嘅議員，係唔會有任何特別嘅祝福」，與初次參選的人都要公平競爭並爭取選民支持。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
美軍B-52轟炸機出動 部署至委內瑞拉沿海國際空域
當地時間 10 月 15 日凌晨，3 架 B-52 轟炸機離開路易斯安那州巴克斯代爾空軍基地，部署至委內瑞拉沿海國際空域。鉅亨網 ・ 1 小時前
川普稱莫迪承諾停止購買俄羅斯石油 暗示美印核心矛盾有望化解
(新增第6、7段印度回應)More stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 20 小時前
英國對香港《引渡法》修訂通過 流亡人士憂慮遭報復 官員：絕不批准政治目的引渡｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】英國保守黨政府在 2020 年因應《香港國安法》實施，暫停與香港的引渡協議，逾五年後，英國國會周二（14 日）通過修訂《引渡法》，恢復與香港的部分引渡安排計劃，多名流亡英國的香港異見人士擔心，英國政府此舉或令他們面臨更大風險，認為港府可能藉此尋求政治報復。Yahoo新聞 ・ 1 天前
以色列、哈瑪斯停火生效 空拍看「灰色加薩」 8成建築物遭毀 6100萬噸瓦礫待清運
以色列、哈瑪斯停火協議生效，美國總統川普10月13日宣布「戰爭已經結束」，逾五十萬巴勒斯坦人已返回家園。不過，10月11日的空拍畫面顯示，加薩市幾乎成為一片灰色廢墟，四處都是瓦礫堆，建築被夷為平地，或是搖搖欲墜，以色列稱是為了摧毀哈瑪斯的基礎設施。 聯合國估計至9月底，加薩市已有83%的建築物被摧毀或受損。民眾表示當地沒水沒電、「連狗都住不了」，道路旁甚至散落著人類遺骸，對未來感到茫然，不知道多久才能重建完成。世界銀行預估，重建加薩需要超過500億美元（約新台幣1兆6300億元）的經費。 根據聯合國環境署估算，加薩全境大約有6100萬噸瓦礫清運，體積相當於25座巴黎鐵塔；世界銀行估計，重建需要500億美元。 這場戰事始於2023年10月7日，當時哈瑪斯主導的武裝分子突襲以色列，造成約1200人死亡、250人被擄為人質。以色列接下來的反攻，奪去逾6.7萬巴勒斯坦人的性命，其中一半是婦女和孩童。 根據以色列與哈瑪斯日前達成的停火協議，哈瑪斯需要在當地時間13日中午前釋放剩餘人質；無論是生或死。以色列應釋放250名巴勒斯坦囚犯和遭拘捕的1700位加薩居民。 川普已飛往以色列，將與人質家屬會面，並在國會發表演說，隨後將出發埃及主持「加薩和平峰會」，包括聯合國祕書長古提瑞斯、英國、義大利、西班牙和法國等國領袖都將出席。Yahoo 國際通 ・ 23 小時前
搶人才計劃｜李浩然關注有人來港分娩即返內地坐月 促訂留港日數｜Yahoo
現屆政府推出多項「搶人才」措施，包括高才通計劃。選委界立法會議員李浩然關注，有否申請人「以來港發展為名，產子為實」，勞福局早前回應稱未發現有關情況。李浩然今早（17日）接受電台訪問，他指早前收到投訴個案，並留意到網上平台介紹申請流程，亦有中介安排，關注有人蓄意利用機制來港產子，分娩後隨即返內地坐月。他認為，政府要設立監督機制，防止人才輸入計劃被人濫用。Yahoo新聞 ・ 43 分鐘前
克里姆林宮：蒲亭川普通話2.5小時 將立即啟動籌備雙邊峰會
（法新社莫斯科16日電） 俄羅斯克里姆林宮今天表示，總統蒲亭與美國總統川普進行持續兩個半小時、「極為坦誠且充滿信任」的電話會談後，克宮將「立即」展開雙邊峰會的籌備工作。他補充道，這次通話「非常具有實質性」，同時也「極為坦誠且充滿信任」；他還說這場持續兩個半小時的電話會談是由俄方發起。法新社 ・ 6 小時前
泰國公主冀軍方在泰柬邊境修建圍牆
泰王哇集拉隆功的妹妹朱拉蓬公主表示，希望軍方在泰國與柬埔寨邊境修建圍牆。朱拉蓬公主本周在曼谷與軍方會面時，提出要軍方考慮在泰柬邊境修建永久性的圍牆，同時為邊境地區的民眾興建地堡，避免他們於衝突發生時遭波及，她又表示願意由名下的基金會撥款支持有關計劃。 泰國王室向來鮮有發表政治言論或意見，朱拉蓬公主今次發言被解讀為早前與柬埔寨的邊境流血衝突在國內引起高度關注，以致王室都要發聲表態。 泰柬兩國7月在邊境地區爆發嚴重衝突，雙方交火5日，合共造成至少35人死亡。兩國在馬來西亞及中美斡旋下同意停火，但之後多次互相指責違反停火協議。 (WL)infocast ・ 21 小時前
中國間諜案｜英國披露副國安顧問供詞 被告赴杭州見中共高層 台官與議員討論攻台威脅｜Yahoo
英國國會「中國間諜案」有新進展。施紀賢（Keir Starmer）首相府周三（15 日）公開副國家安全顧問柯林斯（Matthew Collins）向皇家檢控署（CPS）提交的 3 份證人供詞。在其中一份供詞當中，一名被英方認為來自中國國安部的人士「Alex」，要求案中被告 Christopher Berry 撰寫報告，而 Berry 則向在國會工作的 Christopher Cash 獲取資訊；其中一項資料就揭露，保守黨議員董勤達（Tom Tugendhat）及凱恩斯（Alicia Kearns）曾經跟台灣國防部代表在倫敦會面，雙方曾討論台灣應對中國武力犯台威脅的策略，Berry 更在報告提供了台灣官員的身份以及會面相片。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
商務部：不斷優化稀土出口管制措施許可流程 積極考慮適用通用許可等便利化措施
中國商務部新聞發言人何詠前指出，稀土等相關物項具有明顯的軍民兩用屬性，中方依法對相關物項實施出口管制，是完善自身出口管制體系，維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務的正當做法。此次出台的稀土出口管制措施是中國政府依法依規完善自身出口管制體系的正常行為，並非針對特定國家和地區，只要是用於民用用途的、合規的出口申請，都可以獲得批准。 何詠前強調，中方將在措施實施的過程中，不斷優化許可流程，縮短審核時間，積極考慮適用通用許可、許可豁免等便利化措施，有效促進合規貿易。(jl/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 小時前