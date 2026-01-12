加總理明起訪華5天 減少對美依賴

【on.cc東網專訊】加拿大總理卡尼周二至周六（13至17日）訪問中國，是2017年12月以來首有加國總理訪華，將討論貿易、能源、農業和國際安全等議題。法媒指出，卡尼此訪主要目的是希望加強雙邊關係，特別是減少加拿大對美國的依賴。

去年9月曾訪華的加拿大議會秘書布洛伊斯（Kody Blois）周日（11日）受訪指，卡尼此行是中加關係迎來轉折後的延續，他認為雙方存在合作契機。加拿大前駐華大使趙樸認為，雙方會談重點將是經濟與貿易，作為關係破冰的第一步，而經貿談判中棘手的問題仍是關稅，不排除加拿大可能承諾考慮降低針對中國電動車關稅的可能性。

艾伯塔、薩斯喀徹溫、馬尼托巴三省多次呼籲取消對中國電動車加徵的關稅，今次密切關注卡尼訪華之行。薩斯喀徹溫省農業生產者協會主席普里比爾斯基直言，不指望卡尼訪華後關稅能立即取消，但希望此訪能成為結束關稅問題的開端，推動雙方開展談判。但安大略省省長福特敦促卡尼，在電動車關稅問題上堅守立場。

