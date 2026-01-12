加總理訪中 兩國關係將因「共同敵人」川普而破冰

（法新社北京12日電） 加拿大總理卡尼（Mark Carney）將於13日抵達北京與中國領導人習近平會面，希望在尋求降低對美國依賴之際，推動中加雙邊關係更緊密。

這將是近10年來首次有加拿大領導人訪問中國，雙方也期待藉此化解之前一連串外交爭端。

以下是此次訪問的重要意義以及對中加關係可能帶來的影響：

● 意義重大

卡尼將於13至17日訪問中國，預定與習近平及國務院總理李強等政府與企業領袖會晤。

這是卡尼首次以加拿大總理身分正式訪問中國，也是自杜魯道（Justin Trudeau）2017年12月以來，加拿大領導人首次造訪北京。

加拿大被認為是西方裡中國關係最不睦者之一。不過，卡尼與習近平已於去年10月底舉行2017年以來兩國領導人首次正式會談，當時習近平邀請對方來訪。

卡尼辦公室在7日的聲明指出，此行目的是「提升雙方在貿易、能源、農業及國際安全等領域的交流」。

● 回顧中加近年緊張關係

華為創辦人任正飛之女孟晚舟2018年於溫哥華因加拿大應美國引渡令之請被捕，之後中國以間諜罪將2名加拿大人拘捕，雙方關係陷入冰點。

渥太華與北京也互相對彼此產品加徵關稅，包括用於食用油、動物飼料及生質柴油的加拿大油菜籽。

卡尼去年7月宣布，對含中國製熔煉鋼鐵的鋼材進口加徵25%關稅；隔月北京則對加拿大油菜籽進口課徵高達75.8%的關稅，加拿大是全球主要油菜籽生產國之一。

近年來，中國也被指控干預加拿大大選。

作為七大工業國集團（G7）成員的加拿大，去年10月底也宣布新計畫，致力於降低中國在重要礦產供應鏈中的主導地位。

● 破冰轉折

去年10月底，習近平與卡尼在亞太經濟合作會議（APEC）峰會期間會面，為兩國關係展現首度緩和跡象。

卡尼當時形容會晤是雙邊關係「轉折點」，並表示他提出包括中國涉干預加國大選等敏感議題，強調「有必要討論這些問題」，讓關係「回歸正軌」。

根據加方聲明，兩國領袖當時討論包括農業和農產食品（如油菜籽）、海產以及電動車等「敏感議題」。

習近平則告訴卡尼，近期在雙方共同努力下，中加關係已「呈現回溫並朝正向發展的趨勢」。當時習表示，中國願與加拿大攜手，推動雙邊關係「回到健康正確的軌道上」。

● 靠向中國？

儘管加拿大對華政策多年來強硬，但美國總統川普多變的貿易政策及對盟友的強悍作風，可能促使加拿大政策出現轉向。

美加貿易多數產品雖仍舊免關稅，但加拿大因兩國經濟高度連結，在川普時期遭遇全球性鋼鐵、鋁、汽車與木材加徵關稅，受衝擊尤為嚴重。

川普也曾因不滿加拿大一支引用已故美國前總統雷根（Ronald Reagan）反關稅宣傳廣告，憤而提高對加拿大商品加徵10%關稅。

卡尼去年10月提出，要在2035年前將銷美以外的出口貿易量翻倍，以降低對美國的依賴。

美國政府數據顯示，2024年美加雙邊貿易額超過9000億美元。

加拿大也曾因川普去年主張讓加國成為美國「第51州」而感到憤怒。

面對加中兩國都成為川普關稅的主要目標，卡尼與習近平此次預計將嘗試緩和兩國之間的貿易緊張。

卡尼辦公室表示，中國是加拿大第二大貿易夥伴，2024年雙邊貨品貿易總額達1187億加幣（約855億美元）。