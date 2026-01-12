跑前不要再拉筋了！動態暖身更有效
加總理訪中 兩國關係將因「共同敵人」川普而破冰
（法新社北京12日電） 加拿大總理卡尼（Mark Carney）將於13日抵達北京與中國領導人習近平會面，希望在尋求降低對美國依賴之際，推動中加雙邊關係更緊密。
這將是近10年來首次有加拿大領導人訪問中國，雙方也期待藉此化解之前一連串外交爭端。
以下是此次訪問的重要意義以及對中加關係可能帶來的影響：
● 意義重大
卡尼將於13至17日訪問中國，預定與習近平及國務院總理李強等政府與企業領袖會晤。
這是卡尼首次以加拿大總理身分正式訪問中國，也是自杜魯道（Justin Trudeau）2017年12月以來，加拿大領導人首次造訪北京。
加拿大被認為是西方裡中國關係最不睦者之一。不過，卡尼與習近平已於去年10月底舉行2017年以來兩國領導人首次正式會談，當時習近平邀請對方來訪。
卡尼辦公室在7日的聲明指出，此行目的是「提升雙方在貿易、能源、農業及國際安全等領域的交流」。
● 回顧中加近年緊張關係
華為創辦人任正飛之女孟晚舟2018年於溫哥華因加拿大應美國引渡令之請被捕，之後中國以間諜罪將2名加拿大人拘捕，雙方關係陷入冰點。
渥太華與北京也互相對彼此產品加徵關稅，包括用於食用油、動物飼料及生質柴油的加拿大油菜籽。
卡尼去年7月宣布，對含中國製熔煉鋼鐵的鋼材進口加徵25%關稅；隔月北京則對加拿大油菜籽進口課徵高達75.8%的關稅，加拿大是全球主要油菜籽生產國之一。
近年來，中國也被指控干預加拿大大選。
作為七大工業國集團（G7）成員的加拿大，去年10月底也宣布新計畫，致力於降低中國在重要礦產供應鏈中的主導地位。
● 破冰轉折
去年10月底，習近平與卡尼在亞太經濟合作會議（APEC）峰會期間會面，為兩國關係展現首度緩和跡象。
卡尼當時形容會晤是雙邊關係「轉折點」，並表示他提出包括中國涉干預加國大選等敏感議題，強調「有必要討論這些問題」，讓關係「回歸正軌」。
根據加方聲明，兩國領袖當時討論包括農業和農產食品（如油菜籽）、海產以及電動車等「敏感議題」。
習近平則告訴卡尼，近期在雙方共同努力下，中加關係已「呈現回溫並朝正向發展的趨勢」。當時習表示，中國願與加拿大攜手，推動雙邊關係「回到健康正確的軌道上」。
● 靠向中國？
儘管加拿大對華政策多年來強硬，但美國總統川普多變的貿易政策及對盟友的強悍作風，可能促使加拿大政策出現轉向。
美加貿易多數產品雖仍舊免關稅，但加拿大因兩國經濟高度連結，在川普時期遭遇全球性鋼鐵、鋁、汽車與木材加徵關稅，受衝擊尤為嚴重。
川普也曾因不滿加拿大一支引用已故美國前總統雷根（Ronald Reagan）反關稅宣傳廣告，憤而提高對加拿大商品加徵10%關稅。
卡尼去年10月提出，要在2035年前將銷美以外的出口貿易量翻倍，以降低對美國的依賴。
美國政府數據顯示，2024年美加雙邊貿易額超過9000億美元。
加拿大也曾因川普去年主張讓加國成為美國「第51州」而感到憤怒。
面對加中兩國都成為川普關稅的主要目標，卡尼與習近平此次預計將嘗試緩和兩國之間的貿易緊張。
卡尼辦公室表示，中國是加拿大第二大貿易夥伴，2024年雙邊貨品貿易總額達1187億加幣（約855億美元）。
其他人也在看
「TVB最美新聞主播」林婷婷正式封盤！曬巨型鑽戒發文「餘生請多多指教」 老公身分曝光同為主播
有「TVB最美新聞主播」之稱的林婷婷今日（12日）凌晨於社交平台發文，宣布自己與與明珠台男主播李天耀（Timothy）拉埋天窗，正式封盤！林婷婷於社交平台曬出兩人多張合照，非常幸福，其中一張更戴上巨型鑽戒，非常搶鏡，並配文：「For all the days to come 💍 thank you for all the blessings ❤️ 李生，餘生 — 請多多指教，你地的祝福收到曬啦~ 2026年，也祝願大家平安喜樂，常在心中。（Swipe for a bit of lolz and giggles 😁）」Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
古天樂55歲狀態超好！ 自律保養祕訣曝光：10年不碰米飯、1天只吃1餐
香港巨星古天樂近日為宣傳電影《尋秦記》來台，活動現場除了暢談電影，也意外透露了他私下極度自律的生活習慣，讓外界一窺他多年來維持狀態的驚人毅力。姊妹淘 ・ 2 小時前
網上熱話｜兩地網民談最難接受的香港文化 對一常做動作遭歧視感不解
內地與香港的生活習慣有不少差異，以至來港旅遊的旅客常常感到不習慣。有網民以「你最難接受的香港文化是什麼？」為題，在小紅書發文，讓一眾內地網民分享來港後感受過的最難接受的香港文化。帖文引來不少網民留言，而各人的意見也大不同，有人認為香港的冷氣太冷；有人不解為何餐廳不能帶外來飲料；有人對於蹲在地上會被歧視感到難受等等。am730 ・ 18 小時前
李龍基未完全放低王青霞 自爆為Chris被判守行為 否認係「計算基」︰咁我真係好失敗
75歲李龍基同39歲未婚妻王青霞（Chris）嘅「爺孫戀」一度係坊間話題，但上月有有網上頻道爆料，指王青霞在家鄉早已結婚，並有一名16歲兒子Yahoo 娛樂圈 ・ 45 分鐘前
不是騙色是騙裝？中國《三角洲行動》女實況主線下見網友，一覺醒來角色變裸體
騰訊遊戲旗下射擊遊戲《三角洲行動》近期發生了一則讓人啼笑皆非的事件，一名暱稱「小小辣條」的中國女遊戲實況主，因與一名男網友在線下見面，沒想到遭到迷暈，但該名男網友並非為了騙色，而是盜走了這名女實況主的頂級裝備，被網友笑稱是：「真實世界的搜打撤」。Yahoo Tech HK ・ 4 小時前
商台《光明頂》時段下周一改播陳志雲江玉歡新節目 陶傑主持22年王牌節目疑告終
早前商台首席智囊及商業一台《在晴朗的一天出發》主持陳志雲喺節目中倒數日子，加上佢喺社交平台Post咗電視城外影嘅相，唔少網民都估做過TVB總經理嘅志雲大師，係咪會重返TVB接替宣布離任嘅總經理曾志偉。不過早前TVB已回應指「一直以來本公司未有機會與這位前輩聯絡。目前公司暫時未有聘請 Content Development 總經理的計劃」Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
《尋秦記》演員片酬曝光古天樂收零蚊 一女星片酬係林峯8倍
電影《尋秦記》票房大收旺場，業界分析有望衝破一億港元大關，甚至有機會挑戰香港票房冠軍紀錄。近日有內地網站披露了演員的片酬表，其中一位演員以天價片酬遠超眾人，而作為電影投資方之一的古天樂更是零片酬演出，引起熱議。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
元朗 YOHO Town 奪命火︱丈夫搶救不治 妻子情況危殆 消防不排除涉刑事成份︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】元朗 YOHO Town 第 7 座一個中層單位今日（11 日）清晨發生火警，導致一死一傷。消防處在 6 時 19 分接獲報案，消防人員於 6 時 22 分抵達現場，共派出 13 架消防車及 75 名消防及救護人員展開救援。火勢在 6 時 42 分大致救熄。Yahoo新聞 ・ 1 天前
特朗普提千億投資委內瑞拉 埃克森公司稱無法投資
Getty Images 美國總統特朗普要求在委內瑞拉石油產業投入至少 1,000 億美元（750 億英鎊），但在白宮獲得的反應冷淡。一名業界高管警告，這個南美國家目前「無法投資」。 出席會議的美國最大石油公司主管承認，委內瑞拉擁有龐大能源儲備，確實是一個誘人的機會。 然而，他們表示，該地區必須進行重大改革，才能成為具吸引力的投資環境。當下並未有任何重大財務承諾。 特朗普表示，在美軍於1月3日突襲首都並俘獲該國領導人馬杜羅後，他將釋放這個南美國家的石油潛力。 ...BBC News 中文 ・ 22 小時前
SIERRA SEA 2A開售即沽清 皮草「西餅客」斥逾4,000萬掃六伙收租 躺平5年重出江湖：有閒錢就買一間
西沙灣新盤 SIERRA SEA 2A期昨日（10日）首輪公開發售213伙，市場氣氛熾熱，全數單位即日沽清。當中大手客組別表現搶眼，合共錄得約10組買家，每組入市約5伙至8伙不等。28Hse.com ・ 2 小時前
鄧兆尊自爆曾被女星投懷送抱 被男人開價千5萬包3個月：我呃你做乜啫
58歲鄧兆尊身家豐厚，近年生活過得悠哉遊哉，又擁3位伴侶，包括：「正印」Carmen、「阿二」車厘子（Cherry）及「阿三」陳小姐，被稱「現代韋小寶」。日前，鄧兆尊為YouTuber Fiona Ho擔任嘉賓拍攝美食片，並大爆娛樂圈男女關係混亂。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
特朗普倡減信用卡利息 為何中國人反應最激烈？揭背後「薅羊毛」秘技
特朗普提出信用卡利率封頂 10%，重塑美國信用卡盈利模式。本文分析高息支撐高回贈的結構、跨境薅羊毛現象，以及利率下調對中國信用卡圈子的潛在衝擊。Yahoo財經 ・ 4 小時前
【Aeon】新春床品展+除垢迎新春+家居好物過新年（即日起至16/02）
「家居好物過新年」有各款精美廚具、浴室用品同家居小物；「除垢迎新春」搜羅超齊全嘅清潔工具同用品，讓大家為農曆新年做好準備！YAHOO著數 ・ 4 小時前
許廷鏗自爆曾因表現被批評用手機掟同事 拎完叱咤金獎離開華納原來係被解約
拎過叱咤樂壇男歌手金獎嘅許廷鏗，近年轉為獨立歌手後聲勢今非昔比，Alfred早前考取埋Pickelball教練資格更被樂迷估計係咪轉行。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
何文田龍總大廈法院令盤600萬開拍 低估值兩成 料吸家長客
何文田向來為傳統豪宅地段，既旺中帶靜、私隱度高，又坐擁名校網，一直是家長客熱門揀樓區。區內龍總大廈近日出現一個法院令物業，開拍價600萬元，較銀行估價低逾兩成，折合平均呎價約8,902元。更多消息：「大角咀怪獸大廈」連天台單位54萬推拍 低市價近半！有乜原因？跑馬地「失蹤業主」阻統一 七旬舊樓標售91.7%業權 估值3.38億可建六層低密度豪宅黃開基拍賣行發言人表示，是次拍賣物業為何文田自由道2號龍總大廈9樓A室，實用面積約674方呎，屬法院令物業，開拍價600萬元，較銀行估價751萬元低約151萬元或20%，即平均呎價約8,902元，將於1月21日（三）公開拍賣。同場尚有約12個物業供買家競投。龍總大廈於1984年8月入伙，樓齡逾40年，但外貌仍屬簇新，屋苑共提供約140個單位，面積由約517至1,195方呎，戶型多元。項目位處何文田與旺角交界，區內住戶除可享何文田傳統住宅區寧靜環境外，同時受惠旺角完善商業及交通配套。附近設有多間私家診所、何文田綜合醫療中心及寵物診所等，醫療及日常生活配套齊全，照顧住戶及寵物健康所需。龍總大廈屬小學34校網，涵蓋何文田、土瓜灣、馬頭角及啟德一帶，區內28Hse.com ・ 5 小時前
Jellycat 2026早春公仔新品來襲！向日葵熊熊、厭世龜BB版、粟米、西蘭花可愛度爆燈
Jellycat 2026 早春系列療癒來襲，1 月 13 日正式上架！最新的向日葵熊熊（Bartholomew Bear Daffodil Outfit）可愛度爆燈，圓潤熊身配大朵黃色向日葵頭飾，陽光笑容暖進心坎！Yahoo Style HK ・ 8 小時前
拉麵店雙菜單的遊客屠刀？ 大阪英文貴7成氣炸中國客！
旅行時最怕當冤大頭，日本大阪一間熱門拉麵店最近就因為這檔子事鬧得沸沸揚揚。店家被爆出「陰陽菜單」，日文版價格親民，切到英文版卻貴了近7成，簡直像在考驗外國客的智商。Japhub日本集合 ・ 1 小時前
大師冇點你│恒生私有化後續影響（李聲揚）
有匯控股東投訴點解要「包底」恒生，呢個真係奇。恒生一直係附屬公司，帳目併入匯控，邊有包底一回事？至於有人幻想私有化後壞帳可以「收埋」，更加離譜。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
寒流吃飽又能瘦！「女星減肥湯」食譜公開，鄭秀文靠「這碗」1週瘦3kg，速玲、陳依依都愛1蔬菜
天氣一冷，身體代謝跟著變慢，吃多又動少，脂肪真的超容易囤。這時候比起硬撐節食，「一碗熱熱的刮油減肥湯」反而更實際。不少女星私下都靠蔬菜湯調整體態，暖胃、排油、又有飽足感，有人甚至半年瘦掉18公斤。這篇女人我最大 ・ 1 小時前
田馥甄深夜失眠 自嘲「高齡產婦」
【on.cc東網專訊】台灣金曲歌后田馥甄（Hebe）演藝事業一帆風順，舞台上縮綻放異彩的她，更不時透過社交網分享生活點滴，日前更晒出一輯暢遊南韓的美照，並分享道自己在白羊寺體驗當地師父茹素、禪修、做早課的生活，為此心情平靜並感到滿足。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前