加總理訪華前 兩國會議員提早結束台灣行程

【on.cc東網專訊】中國外交部周一（12日）宣布，加拿大總理卡尼周三至周六（14日至17日）對中國進行正式訪問。兩名加拿大女國會議員同日表示，在政府的建議下，她們於本周初結束對台灣的訪問行程，並強調加拿大對台立場維持不變。

訪台的何潔思（Helena Jaczek）和拉隆德（Marie-France Lalonde）同屬卡尼領導的執政自由黨，兩人在聲明中表示，很高興能與訪台代表團所有政黨成員合作。鑑於此訪行程結束，接到政府通知後，兩人啟程返回加拿大。聲明提到，考慮到卡尼上周才確認的訪華行程與此次訪台有重疊，必須避免與加拿大的外交政策產生混淆。

但三名保守黨國會議員仍在台灣訪問，此行由台灣政府資助。卡尼辦公室則指，本周焦點是卡尼訪華期間的會晤。

