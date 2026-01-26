加總理：無意與中國達自貿協議 美財長警告加徵華關稅

卡尼早前訪華與習近平會晤。(路透社)

加拿大總理卡尼早前到訪中國並達成減關稅協議，卻引起美國總統特朗普不滿，威脅若中加達成貿易協議，將對加拿大貨品徵收100%關稅。卡尼周日稱，加國無意尋求與中國達成自由貿易協議，最近與中方達成的協議僅是削減部分產業的關稅。美國財長貝森特周日受訪時，除了重申對加方的100%關稅威脅，還警告中國或面臨額外懲罰包括關稅。

卡尼本月16日於北京與國家主席習近平會晤，同意向中國電動汽車每年提供4.9萬輛的配額，並享6.1%最惠國關稅待遇，撤除100%附加稅，被指向中方釋出善意重建中加關係。卡尼預期華將對加國油菜籽降低關稅。貝森特形容卡尼的做法是「180度大轉彎」，加拿大數月前才與美國因中國的傾銷，一起對中國鋼鐵徵高關稅，歐洲也採取相同措施。貝森特警告若加拿大與中國達成自貿協議，將成為中國平價商品輸往美國的門戶，並進入美國供應鏈，特別是汽車製造業。他指，美加市場高度一體化，產品可在生產過程中來回兩國邊境6次。

外交部：中加新夥伴關係不針對他人

卡尼指，根據加拿大與美國和墨西哥3國之間的自由貿易協議，不會在沒有通知美墨情況下，與其他非市場經濟體商談自由貿易協議。卡尼強調，無意與中國或其他非市場經濟體達成自貿協議。他又指，與中國達成的雙邊協議只是糾正過去數年出現的一些問題。外交部發言人郭嘉昆昨表示，中加建構新型戰略夥伴關係，就妥善解決中加之間的經貿問題作出一些具體安排，體現了平等相待、開放包容、和平合作、共享共贏的精神，不針對任何第三方。

芬蘭英國領袖相繼訪華

特朗普的關稅戰及格陵蘭事件等令美國與傳統盟友的關係現裂縫，歐洲國家和加拿大尋求與他國加強貿易關係。根據印度消息，卡尼也可能於3月初訪印度。另外，芬蘭總理奧爾波周日抵達中國訪問，料周二與習近平會面。外界關注他此行會否與中方談及格陵蘭和北極議題。英國首相施紀賢預期將於本周訪問中國，以加強對華經貿聯繫和提振英國經濟。

