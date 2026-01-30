加總理：美國應避免介入亞伯達省分離主義行動

（法新社蒙特婁29日綜合外電報導）加拿大總理卡尼今天表示，他期望美國「尊重加拿大主權」，以回應美國國務院官員與亞伯達省分離主義者會面的報導。

名為「亞伯達繁榮計畫」（APP）的團體已獲准蒐集連署推動公投，尋求讓這個西部省分成為獨立國家。

獨立公投最快可能於今年秋季舉行，但目前民調顯示分離派可能落敗。

「金融時報」報導，自去年4月以來，APP領導人已三度在華盛頓與美國國務院官員會面。報導緊接著美國財政部長貝森特上週對亞伯達省獨立主張表態支持後刊出。

在被問及「金融時報」報導與貝森特言論時，卡尼表示：「我期望美國政府尊重加拿大的主權。」

卡尼指出，川普在任何直接對話中，從未提及亞伯達省獨立，或法語省分魁北克的分離運動。